Lauterbach will Ende der Testpflicht für Geboosterte

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat zu Booster-Impfungen aufgerufen, auch wenn die aktuell verfügbaren Impfstoffe noch nicht auf die Omikron-Variante ausgerichtet sind. Geboosterte hätten mit den jetzigen Impfstoffen bereits einen Schutz von 75 Prozent. Das sei sehr nennenswert, sagte Lauterbach am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Anne Will". Entsprechend Geimpfte, die sich infizieren, erkrankten in der Regel nicht schwer. Somit sei die Booster-Impfung unfassbar wertvoll.

Nach jetzigem Wissenstand brauche es zum Schutz vor der Omikron-Variante drei Impfungen, sagte der SPD-Politiker. Mit einer Einführung der Impfpflicht sollte erreicht werden, dass dies in ausreichendem Umfang gelinge.

Lauterbach: Durch Boostern und Impfpflicht Omikron zuvorkommen

Zwar werde es auch dann noch viele Infektionen geben, wenn die obligatorischen Impfungen durchgesetzt würden, räumte der Minister ein. "Das kann ich gar nicht verhindern, weil der Impfstoff nicht stark genug ist." Dennoch sei die Impfpflicht nötig, um die Zahl der tödlichen Infektionsverläufe zu minimieren. Er sei sicher, dass auch viele andere Länder eine solche Verpflichtung erwögen.

Die Strategie müsse jetzt sein, so viele Booster-Impfungen wie möglich zu verabreichen. Sie sei "unfassbar wertvoll", da die Delta-Welle damit beendet und die Omikron-Welle abgewendet werden könne, sagte Lauterbach. "Das wird für mich der Schwerpunkt sein, um diese Welle runter zu drücken." Er rechne damit, dass ab April oder Mai spezielle Anti-Omikron-Impfstoffe erhältlich seien.

Ende der 2G-plus-Testpflicht für Geboosterte?

Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) soll am Dienstag über ein bundeseinheitliches Ende der Corona-Testpflicht für dreimal Geimpfte beraten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) werde seinen Kollegen aus den Bundesländern dazu einen Vorschlag vorlegen, sagte ein Sprecher seines Ministeriums am Sonntag. In einigen Bundesländern benötigen Menschen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, schon jetzt keinen zusätzlichen Testnachweis bei 2G-plus-Regeln mehr.

Der GMK-Vorsitzende Klaus Holetschek (CSU) hält ein Aufheben der Testpflicht für Geboosterte ebenfalls für vertretbar. Diese könne auch "ein zusätzlicher Impfanreiz sein", sagte er am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Zudem würde eine solche Regelung die Testkapazitäten schonen.

Über eine allgemeine Impfpflicht sagte Holetschek: "Wir sind einfach an einem Punkt, wo wir die Diskussion führen müssen, damit wir endgültig aus dieser Pandemie rauskommen." Zu Beginn der Impfkampagne sei es aber die richtige Aussage gewesen, eine allgemeine Impfpflicht auszuschließen. Die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder wollen am Dienstag über die Corona-Maßnahmen beraten.

Kritik von Patientenschützern an möglicher Wegfall der Testpflicht

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz warnte. "Deutsche Politik scheint aus Erfahrung nicht klug zu werden. Noch Anfang des Jahres hieß es, zwei Impfungen und das Virus ist besiegt. Das war eine gewaltige Fehlentscheidung", sagte Vorstand Eugen Brysch am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. "Jetzt sollen bei dreimal geimpften Menschen die Tests fallen. Dabei setzt die Omikron-Virusvariante gerade erst zum großen Sprung an. Dafür angepasste Vakzine gibt es noch gar nicht. Es wird also eine vierte Impfkampagne geben müssen."