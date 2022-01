Lauterbach will Impfpflicht bis spätestens Mai

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält es für wichtig, dass eine mögliche Corona-Impfpflicht nach einer entsprechenden Entscheidung des Bundestags schnell in Kraft tritt. Die Impfpflicht müsse schnell kommen, sagte der SPD-Politiker am Dienstagabend in der Sendung "RTL Direkt". "Wenn wir einen Antrag machen wollen, der noch funktioniert, dann ist das ein Antrag, der die Impfpflicht in Kraft setzt - was weiß ich - im April oder um den April herum, vielleicht im Mai."

Neue Infektionswelle im Herbst droht

Zur Begründung führte Lauterbach an, dass noch genug Zeit bleiben müsse, um Ungeimpfte vor einer möglichen neuen Corona-Welle im Herbst zu immunisieren. Wer noch nicht geimpft sei, müsse "drei Impfzyklen durchlaufen (...) und bis dahin ist man dann schon im September oder Oktober", sagte Lauterbach: "Weil das muss schnell geschehen, damit ich die Welle - und das ist ja die Begründung für die Impfpflicht - damit ich die Welle im Herbst noch abwenden kann."

Erste Debatte in einer Woche - Entscheidung im März

"Ich würde sagen, dass wir Ende Februar/Anfang März da schon wichtige Debatten sehen werden", sagte Lauterbach mit Blick auf die Beratungen im Bundestag. Auch die SPD-Fraktion hatte bereits das Ziel genannt, die Entscheidung im März abzuschließen. Am Mittwoch der kommenden Woche soll es eine erste Orientierungsdebatte im Bundestag geben. SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er erwarte weitere konkrete Gruppenanträge im Nachgang.

Ähnlich plant der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Ich bin der Auffassung, der Deutsche Bundestag sollte nach gründlicher Beratung im März über die allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus abstimmen." Wenn man diesen Zeitrahmen einhalten wolle, "wäre es sinnvoll, die Gruppenanträge im Februar erstmals zu beraten".

Ampel ist sich nicht einig

Das Ampel-Bündnis strebt eine Abstimmung ohne die sonst übliche Fraktionsdisziplin an und begründet dies damit, es handele sich um eine ethische Frage. Auch innerhalb der Koalition gibt es unterschiedliche Auffassungen zu dem Thema - so äußerten manche FDP-Politiker Sympathie für eine Impfpflicht nur für Ältere, andere FDP-Abgeordnete um Parteivize Wolfgang Kubicki lehnen eine Impfpflicht dagegen komplett ab.

Kubicki zeigte sich in der "Heilbronner Stimme" erneut optimistisch, dass die Omikron-Variante des Coronavirus auch ohne Impfpflicht den Weg aus der Pandemie eröffnen könne: "Wir erleben gerade mit der Omikron-Welle, dass die Chance auf eine Rückkehr ins Vor-Corona-Leben größer ist denn je." Er glaube, "dass wir die ersten Ausläufer der Endemie sehen und dass das unbeschwerte Leben im Laufe des Jahres wieder zurückkehrt". Er bekräftigte seine ablehnende Haltung der Impfpflicht gegenüber.

Auch Krankenhausgesellschaft setzt auf Omikron

Auch der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, sieht bei einer neuen Pandemielage durch die Omikron-Variante keinen Grund mehr für eine Impfpflicht. "Wenn die Politik nach Abwägung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dem Ergebnis kommen sollte, dass die Pandemie vorbei ist und es deshalb keine Impflicht mehr braucht, dann gibt es eine neue Lage", sagte Gaß dem "Handelsblatt": "Dann gäbe es aus meiner Sicht auch keinen Grund, an der allgemeinen und vor allem der einrichtungsbezogenen Impfpflicht festzuhalten, die ja bereits beschlossen ist."

Der Ethikrat, so Gaß, habe seine Empfehlung für eine Impfpflicht an der tödlicheren Delta-Variante orientiert. Diese dominiere nun aber nicht mehr, sondern die Omikron-Variante, die weniger schwere Verläufe verursache: "Wenn Corona tatsächlich nur noch als eine Grippe angesehen wird, dann muss das Virus auch so behandelt werden - und gegen die Grippe gibt es keine Impfpflicht für medizinisches Personal."

Holetschek macht weiter Druck

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hingegen betonte gegenüber der "Mediengruppe Münchner Merkur tz", die allgemeine Impfpflicht müsse zügig vorangetrieben werden, gerade um die beschlossene Impfpflicht für Beschäftigte im Pflegebereich zu rechtfertigen.

Holetschek, der bereits am Dienstag von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in dieser Sache mehr Führung verlangte, sagte, erst wenn es bei der allgemeinen Impfpflicht voran gehe, könnten "die Regelungen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht sinnvoll vollzogen werden". Keinesfalls dürfe der Eindruck entstehen, dass bestimmte Berufsgruppen einseitig belastet würden.

Auch deshalb müsse die Bundesregierung die Frist bis zur Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ab dem 15. März "gegebenenfalls noch einmal kritisch überdenken". Der Bund müsse zudem noch mehrere offene Fragen klären" "Wer fällt unter diese Impfpflicht konkret? Wie kann die pflegerische, medizinische und hauswirtschaftliche Versorgung in den Einrichtungen im Einzelfall aufrechterhalten werden? Was geht vor: Impfflicht oder Versorgung?"

Chef des Beamtenbundes: Impfpflicht nicht durchsetzbar

Der Bundesvorsitzende des Beamtenbundes dbb, Ulrich Silberbach, hält eine allgemeine Impfpflicht für schlicht nicht umsetzbar. "Dass das Impfen wichtig ist, steht völlig außer Zweifel. Ich erkenne aber unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht, wie sich eine gesetzliche Impfpflicht sinnvoll umsetzen ließe", sagte Silberbach der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Gäbe es eine Impfpflicht ohne Konsequenzen für jene, die sich weigern, würde der Staat nur ein weiteres Mal seine Ohnmacht vorführen, sagte der Chef des dbb beamtenbundes und tarifunion. "Oder soll etwa doch das Ordnungsamt an jeder Haustür klingeln und Impfnachweise kontrollieren? Dann will ich aber wissen, mit welchem Personalaufwand das kalkuliert wird", forderte Silberbach.

Außerdem sei zu klären, welche Handhabe die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen, wenn ihnen die Tür nicht geöffnet wird. "Sollen sie dann einfach weitergehen oder sich Zugang verschaffen? Eine Politik, die sich nicht bequemt, solche Fragen zu beantworten, ist Schaufensterpolitik auf Kosten des öffentlichen Dienstes, seiner Beschäftigten und des Vertrauens in den Staat", kritisierte der Beamtenvertreter.