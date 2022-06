Lauterbach will bessere Corona-Statistiken mit "Pandemie-Radar"

In Zukunft soll ein "Pandemie-Radar" helfen, die Corona-Situation besser einzuschätzen: Das kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) an. Krankenhäuser sollen zum Beispiel mehr aktuelle Angaben zu Bettenbelegungen machen. "Bislang wissen wir nur, wie viele Betten in den Kliniken frei sind - und das mit Verspätung. Das ist zu wenig", sagte Lauterbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Abwasserkontrolle in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen

In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen solle das Abwasser auf die Virenkonzentration hin überprüft werden. "Daraus lassen sich Rückschlüsse aufs Infektionsgeschehen ziehen", sagte Lauterbach. Im Abwasser lassen sich Virenkonzentrationen nachweisen. In allen Pflegeheimen soll es zudem künftig einen Impf- und Medikamenten-Beauftragten geben.

Genaue Erfassung der Infektions- und Impfrate

Außerdem sollten "stärker als bisher Infektions- und Durchimpfungsraten in Gesundheitseinrichtungen" erhoben werden, berichtet das RND unter Berufung auf einen Formulierungsvorschlag des Gesundheitsministeriums für eine Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes.

Bereits Anfang des Jahres waren Forderungen nach einer besseren Datenlage zur Corona-Situation laut geworden. Vielfach wurde kritisiert, dass die Datengrundlage, auf derer in Deutschland Corona-Politik gemacht wurde, mangelhaft sei.

Corona-Bürgertest ab 1. Juli kostenpflichtig

Gestern hatte der Gesundheitsminister mitgeteilt, dass Corona-Bürgertests ab dem 1. Juli für die meisten drei Euro kosten werden. Gratis bleiben die Schnelltests aber für bestimmte Risikogruppen und für Kinder bis fünf Jahren, Frauen zu Beginn der Schwangerschaft sowie Besucher von Kliniken und Pflegeheimen.