Lauterbach: Corona-Risiko höher denn je

Die Corona-Zahlen in Deutschland sind so hoch wie nie seit Beginn der Pandemie. Gesundheitsminister Lauterbach geht zudem von einer hohen Dunkelziffer aus: Die Zahlen seien wohl doppelt so hoch wie gemeldet und das Ansteckungsrisiko höher denn je.