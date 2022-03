Lauterbach plant Anhebung der Krankenkassenbeiträge

Um die Finanzierungslücke der gesetzlichen Krankenkassen zu schließen, plant Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eine Anhebung der Beiträge, will aber auch noch an andere Stellschrauben drehen.

17 Milliarden Euro fehlen den Gesetzlichen Kassen

Nach Angaben des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) fehlen den Kassen für das Jahr 2023 insgesamt 17 Milliarden Euro. Lauterbach bestätigte diese Zahl im Gespräch mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Minister will das Defizit auch durch die Anhebung der Beiträge schließen. Um welchen Prozentsatz die Beiträge steigen sollen, wollte er aber noch nicht sagen: "Es wäre unprofessionell, würde ich Ihnen hier aus den laufenden Gesprächen berichten."

Ohne Zuschüsse wird die Anhebung "deutlich"

Neben einer Beitragserhöhung sieht Lauterbach nämlich noch andere Möglichkeiten, um die Finanzierungslücke zu schließen. Gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" erklärte er, dass eine Beitragsanhebung erfolgen müsse. "Bei einem Defizit von 17 Milliarden Euro lässt sich das nicht vollständig vermeiden. Aber wir werden versuchen, die Lasten auf mehrere Schultern zu verteilen: Indem wir Effizienzreserven nutzen, die Rücklagen der Krankenkassen anpassen und den Steuerzuschuss erhöhen."

Ohne eine zusätzliche Finanzspritze, also Bundeszuschüsse, wären "deutliche Beitragssteigerungen unumgänglich", fügte Lauterbach hinzu.

Corona-Krise als eine der Ursachen

Als einen Grund für das Kassendefizit nannte er zum einen die Ausweitung der Leistungen für gesetzlich Versicherte. Zudem seien "mit der Corona-Krise die Einnahmen weggebrochen - mit noch schwerwiegenderen Konsequenzen. Die Schere geht immer weiter auseinander." Darauf werde die Ampel-Regierung in Kürze mit einem GKV-Finanzierungsgesetz reagieren

Details gibt es später

Sowohl die Kassen als auch die haben bereits gefordert, es müsse rasch Klarheit darüber geschaffen werden, wie die Finanzierungslücke genau geschlossen werden soll, doch über die Nennung der in Frage kommen Stellschrauben hinaus will der Gesundheitsminister sich hier noch nicht festlegen. Die Ampel-Regierung werde in Kürze mit einem GKV-Finanzierungsgesetz reagieren, so Lauterbach: "Ich werde rechtzeitig einen wohl überlegten Gesetzentwurf vorlegen." Auf einen Termin vor der Sommerpause wollte er sich nicht festlegen.