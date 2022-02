Lauterbach: Lockerungen "deutlich vor Ostern" möglich

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stellt Lockerungen der Corona-Maßnahmen in naher Zukunft in Aussicht. Er sagte am Sonntagabend bei Bild TV: "Ich glaube, dass wir deutlich vor Ostern lockern werden."

Lockerungen nach dem Höhepunkt der Omikron-Welle denkbar

Wenn nach dem für Mitte Februar erwarteten Höhepunkt der Omikron-Welle die Fallzahlen tatsächlich runtergehen sollten und es gelungen sei, einen großen Teil der Bevölkerung vor schwerer Krankheit und Tod zu schützen, dann sei für ihn ganz klar, "dass man dann in die Lockerungen übergeht".

Man dürfe aber "das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er erschossen ist". Der Gesundheitsminister konnte sich vorstellen, dass auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar über Lockerungen diskutiert wird. "Ob das tatsächlich zu Lockerungen kommt, hängt davon ab, wie wir dann stehen", sagte der Minister.

Lauterbach: "Verrückt, jetzt schon zu lockern"

Zum jetzigen Zeitpunkt ist Lauterbach jedoch strikt gegen Lockerungen. Er halte es "für verrückt", wenn bei Höchstzahlen von Infizierten die Maßnahmen gelockert würden. Würde Deutschland etwa wie England vorgehen, "dann hätten wir pro Tag über den Daumen gepeilt vielleicht 300 Tote", sagt Lauterbach. "Wir haben aber deutlich weniger, nämlich 60 bis 80." Mit den Maßnahmen "retten wir jeden Tag Leben", betonte Lauterbach.

Großbritannien hat vor eineinhalb Wochen so gut wie alle Corona-Einschränkungen aufgehoben. So gilt die Maskenpflicht in Innenräumen nicht mehr, auch muss der Gesundheitspass nicht mehr in Clubs und bei bestimmten Großveranstaltungen vorgezeigt werden. Die Empfehlung der Regierung zur Arbeit im Homeoffice gilt ebenfalls nicht mehr. Lediglich in London gilt für die U-Bahn noch eine Maskenpflicht.

RKI: Immer noch täglich steigende Fallzahlen

In Deutschland steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter, die die Zahl der neuen Infektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner beziffert. Am Montagmorgen gab das Robert Koch-Institut (RKI) diese mit 1.426 an, am Tag zuvor hatte sie bundesweit 1.400 betragen.

Den Angaben der Gesundheitsämter zufolge infizierten sich binnen 24 Stunden 95.267 Menschen in Deutschland neu mit dem Coronavirus. 49 weitere Menschen starben laut RKI im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Zahl der Corona-Toten in Deutschland seit Pandemiebeginn vor zwei Jahren auf 118.766.