Lauterbach kündigt "Revolution" für Kliniken an

Bund und Länder wollen sich bis zum Sommer auf einen Gesetzentwurf zur Reform im Gesundheitswesen einigen. Das sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) heute auf einer Pressekonferenz in Berlin.

Die deutschen Krankhäuser befänden sich in einer Notlage, so Lauterbach. 60 Prozent der Krankenhäuser hätten erhebliche finanzielle Probleme. Und es gebe qualitative Probleme: Die medizinischen Geräte, die Gebäude, aber auch das Personal reichten nicht mehr aus, um die Leistungen in der Qualität zu erbringen, wie dies notwendig und sinnvoll sei.

Vielen Krankenhäusern drohe die Insolvenz

"Wir stehen am Vorabend einer notwendigen Revolution der Krankenhäuser", so Karl Lauterbach. Ohne Reform drohe vielen Krankenhäusern die Insolvenz. Ziel sei es, aus den Empfehlungen der Regierungskommission "Krankenhaus" einen Reformentwurf zu entwickeln. Damit sollte das System der Fallpauschalen überwunden werden. Stattdessen sollten Vorhaltepauschalen eine viel größere Rolle spielen.

Vorhaltepauschalen sind sind Beträge für das Vorhalten von Personal, einer Notaufnahme oder notwendiger Medizintechnik.

Mit der Reform würden wieder die medizinischen Aspekte im Vordergrund stehen und weniger ökonomische Aspeke. Derzeit würden die ökonomischen Aspekte komplett dominieren, so Lauterbach.

Was soll sich noch ändern in den Krankenhäusern?

So sollen die Ressourcen besser verteilt werden: Mehr Spezialisierung und weniger "alle machen alles". Bundesweit ist eine einheitliche Einteilung der Kliniken in drei Stufen geplant mit entsprechender Förderung: Wohnortnahe Kliniken zur Grund- und Notfallversorgung, Häuser mit "Regel- und Schwerpunktversorgung" - also weiteren Leistungen - und "Maximalversorger" wie Unikliniken.

Bisher sei es so, dass die Spitzenmedizin durch die Fallpauschalen "beschädigt" würde, so Lauterbach. Denn die Spitzenkliniken bekämen dieselben Fallpauschalen wie kleine Krankenhäuser, die erheblich weniger technisches Gerät vorhalten und nicht über die Spezialisten verfügten wie die großen Kliniken.

Stärkere Spezialisierung auch innerhalb der Kliniken

Auch innerhalb der Kliniken wird eine stärkere Spezialisierung angestrebt mit gezielten Aufträgen für bestimmte Leistungen (Leistungsgruppen). Statt einer allgemeinen Fachabteilung Innere Medizin, in der alles gemacht wird, könnte es beispielsweise je nach Klinik eine Spezialisierung auf Nieren-, Herz- oder Magen-Darm-Behandlungen geben, so der Vorschlag der Regierungskommission, die die Vorschläge erarbeitet hat.

Er sehe die Qualitätsdefizite bei den Krankenhäusern sehr klar, so der Gesundheitsminister heute in Berlin. Die Qualität könnte jedoch deutlich besser sein, wenn andere Vergütungs- und Planungsstrukturen geschaffen würden.

"Kein Krankenhausschließungsplan"

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) betonte, es gehe nicht um einen Krankenhausschließungsplan, sondern um mehr Behandlungsqualität und die Frage, wer was mache. Laumann unterstrich, dass die Krankenhausplanung weiter in der Kompetenz der Länder bleiben müsse. Dazu sei die Krankenhauslandschaft in den unterschiedlichen Regionen Deutschlands viel zu vielfältig.

Wirtschaftlichen Druck von den Kliniken nehmen

Anfang Dezember hatte eine Expertenkommission Vorschläge für eine Reform vorgelegt. Geplant ist unter anderem eine Absenkung der Pauschalbeträge (Fallpauschalen), die Kliniken pro Behandlungsfall bekommen. Das soll Anreize senken, möglichst viele Patienten zu behandeln und möglichst teure Behandlungen anzubieten. Im Gegenzug sollen die Kliniken feste Beträge für das Vorhalten von Personal, einer Notaufnahme oder notwendiger Medizintechnik bekommen. Die Reform soll wirtschaftlichen Druck von den Häusern nehmen.

Holetschek: Abkehr von Fallpauschalen richtig

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek (CSU) erklärte dazu: "Klar ist: Eine Abkehr vom bisherigen System der Fallpauschalen ist grundsätzlich der richtige Weg. Die Vorschläge der Regierungskommission müssen aber unbedingt einem gründlichen Praxischeck im Sinne einer Folgenabschätzung unterzogen werden. Die Länder müssen weiterhin mit den Entscheidungsträgern vor Ort die Weichen für eine flächendeckend gute Krankenhausversorgung stellen können. Wir sind hier bereit zu einem konstruktiven Dialog – aber nicht um jeden Preis.“

Krankenkassen: Breites Bündnis macht Hoffnung

Der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV) erklärte, das breite Bündnis aus Bund und Ländern mache Hoffnung, dass künftig tatsächlich die Qualität der Patientenversorgung im Zentrum der Krankenhausversorgung stehe. "Wir müssen das ganze System viel stärker auf Qualität ausrichten", sagte Sprecher Florian Lanz. Die flächendeckende Grundversorgung einerseits und die stärkere Spezialisierung für besonders schwere Erkrankungen andererseits seien zwei Seiten derselben Medaille.