Lauterbach: Keine Maskenpflicht im Fernverkehr ab 2. Februar

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat angekündigt, dass die Maskenpflicht im Fernverkehr der Bahn zum 2. Februar ausgesetzt werden soll. Dieser Schritt sei mit dem Bundesländern abgesprochen.

Appell an Freiwilligkeit

Lauterbach begründete diesen Schritt mit sinkenden Gefahren in der Corona-Krise. Es sei nicht mit einer weiteren Winter-Welle von Infektionen zu rechnen, sagte er in Berlin, ebenso wenig mit dem Auftreten neuer gefährlicherer Virus-Varianten. Lauterbach appellierte aber an die Reisenden, im Fern- und Nahverkehr freiwillig weiter Masken zu tragen. "Wir müssen einfach mehr auf Eigenverantwortung und Freiwilligkeit setzen", sagte er.

Per Rechtsverordnung ausgesetzt

Die bundesweiten Schutzmaßnahmen sind Teil des bis zum 7. April befristeten Infektionsschutzgesetzes, die Bundesregierung kann die Maßnahmen per Rechtsverordnung ganz oder teilweise aussetzen, was nun bei der Maskenpflicht im Fernverkehr geschieht. Neben den Regeln für den Bahnverkehr gilt derzeit bundesweit eine FFP2-Maskenpflicht in Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie zusätzlich eine Testnachweispflicht für den Zutritt zu Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

Lauterbach hatte bereits am vergangenen Mittwoch ein vorzeitiges Ende der Maskenpflicht nicht mehr ausgeschlossen. "Es kann schon sein, dass wir die Maskenpflicht früher abschaffen", sagte er dem "Stern", wollte sich damals aber noch "nicht auf ein Datum festlegen".

Immer mehr Stimmen für Ende der Maskenpflicht im Zug

Die Stimmen zur Abschaffung der Maskenpflicht im Fernverkehr der Deutschen Bahn waren zuletzt immer lauter geworden. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sprach sich etwa dafür aus, die Pflicht vorzeitig zum Monatsende aufzuheben. Buschmann sagte zuletzt der "Augsburger Allgemeinen", seines Erachtens könnten "auch andere Schutzmaßnahmen vor dem 7. April aufgehoben werden". Die Entwicklung sei aktuell so positiv, "dass selbst vorsichtige Wissenschaftler uns im endemischen Stadium sehen". Eingriffe in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger müssten immer die Ausnahme und gut begründet sein.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) forderte ebenfalls, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach solle die Maskenpflicht im Fernverkehr zum 1. Februar in eine Empfehlung umwandeln. In Bayern und einigen anderen Bundesländern wurde bereits die Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr abgeschafft. Holetschek sagte der "Bild"-Zeitung dazu, im Freistaat sei daraufhin keine Veränderung der Infektionszahlen festgestellt worden.

Durchsetzung immer schwieriger

Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende von DB Fernverkehr, Manfred Scholze, sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", wenn die Politik nicht handle, werde man "bald nur noch im ICE dazu gezwungen, Maske zu tragen. Das geht schlichtweg nicht." Ralf Damde, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von DB Regio Schiene/Bus, sagte dem "Redaktionsnetzwerk": "Es kann nicht länger sein, dass man beim Umsteigen von einem in einen anderen Zug andere Gesetze befolgen muss." Es sei für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine "absolute Zumutung", die Maskenpflicht durchzusetzen.

FDP: Maßnahme nicht mehr verhältnismäßig

Auch der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann hielt angesichts der aktuellen Corona-Lage ein Ende der Masken- und Isolationspflichten für angemessen. "Wir sind gut immunisiert", sagte der Würzburger Mediziner am Freitag im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF. In Europa sei eine endemische Lage erreicht, auch wenn die Pandemie weltweit noch nicht vorbei sei. Angesichts der aktuellen Infektionszahlen und der Lage in den deutschen Krankenhäusern sei die Gesetzeslage nicht mehr verhältnismäßig. Der Bundestagsabgeordnete sprach sich daher dafür aus, die Maskenpflichten in eine Empfehlung umzuwandeln.

Auch eine Isolationspflicht für Infizierte ist aus Ullmanns Sicht rund drei Jahre nach Beginn der Pandemie in Deutschland nicht mehr notwendig. Wer krank ist, solle zu Hause bleiben. Ob Infizierte sich zwingend isolieren müssen, solle der jeweilige Arzt im Einzelfall entscheiden. Wie die Maskenpflicht im Nahverkehr ist in einigen Bundesländern auch die Isolationspflicht bereits abgeschafft.

