Lauterbach hält Verschärfung der Corona-Regeln für notwendig

In Deutschland geht die Corona-Kurve wieder steil nach oben: Die Zahl der Neuinfektionen hat sich - auch durch die ansteckende Omikron-Variante - innerhalb von einer Woche verdreifacht. Vor diesem Hintergrund haben Bund und Länder am Freitag neue Corona-Maßnahmen beschlossen. In der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) diese jetzt gelobt.

Weitere Maßnahmen erforderlich

Vor allem die in der Ministerpräsidentenkonferenz vereinbarte 2G-plus-Regel in der Gastronomie und die neuen Quarantäneregeln bezeichnete der SPD-Politiker als Erfolge. "Ich glaube schon, dass uns das helfen wird." Lauterbach sprach von einem "ganz wichtigen Schritt nach vorne".

Der Minister räumte gleichzeitig aber auch ein, dass er nicht davon überzeugt sei, dass die neuen Einschränkungen reichen würden, um Omikron zu besiegen. "Ich glaube, die Fallzahlen werden ansteigen. Daher werden weitere Maßnahmen noch notwendig werden", so der SPD-Politiker. Wann dabei genau mit neuen Einschnitten zu rechnen ist, das ließ der Lauterbach noch offen. In der ARD hieß es vom Bundesgesundheitsminister hierzu nur "zu gegebener Zeit".

Omikron bereitet weiter Sorgen

Laut Lauterbach gebe es auch Grund zur Annahme, dass Ungeimpfte mit Omikron schwerer erkranken könnten. Zudem wisse man noch nicht, wie zuverlässig die gängigen Tests bei der neuen Corona-Variante sind. Dies werde nun genau geprüft, in den nächsten Wochen werde ein Ergebnis vorliegen. Klar sei aber, die "Alternative, gar nicht zu testen, ... wäre viel zu gefährlich". Aus Studien sei bekannt, dass die Tests am Anfang einer Omikron-Infektion nicht so zuverlässig seien, am Ende aber sehr wohl. "Daher ist es relativ sicher, sich aus der Quarantäne nach der vorgegebenen Frist freizutesten", so Lauterbach.

Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatten am Freitag eine 2G-plus-Regelung für Restaurants, Cafés und Kneipen vereinbart. Demnach haben nur Geimpfte und Genesene mit negativem Corona-Test sowie Menschen mit Auffrischungsimpfung Zugang. Die Quarantäne für Kontaktpersonen und die Isolierung für Infizierte werden verkürzt, damit wichtige Infrastrukturen bei einer rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante nicht zusammenbrechen.

"Durchseuchung viel zu riskant"

Auf die Frage, ob irgendwann nur noch Menschen mit Booster-Impfung Zugang zur Gastronomie haben könnten, sagte Lauterbach: "Nein, also das heißt das nicht unbedingt, weil wir können ja auch andere Maßnahmen ergreifen. Aber ich glaube, es ist wichtig, erst einmal den Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, eine Chance zu geben zu wirken." Lauterbach betonte, die Bürger hätten es auch ein Stück weit selbst in der Hand. "Je mehr Geboosterte wir in der Gesellschaft haben, desto schwerer ist es für Omikron, eine starke Welle aufzubauen."

Natürlich sei es so, "dass wir - wenn wir eine große Welle bekommen - weitermachen müssen". Der Minister fügte hinzu: "Eine Durchseuchung wäre viel zu riskant."