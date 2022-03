Lauterbach: Deutsche Kliniken nehmen erste Kriegsopfer auf

Deutschland hat nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit der Behandlung schwer verletzter Kriegsopfer aus der Ukraine begonnen. "Das sind Leute, die eine sehr intensive Versorgung benötigen und die in intensivmedizinische Einrichtungen verteilt werden müssen", sagte der SPD-Politiker bei Bild TV. Lauterbach wollte nicht sagen, ob es sich um Zivilisten oder auch Soldaten handelt.

Verteilung der ukrainischen Patienten über Kleeblatt-System

Die Menschen seien über Polen nach Deutschland gebracht worden. Hier würden sie über das sogenannte Kleeblatt-System, das sich bereits bei Corona bewährt hatte, auf Länder mit freien Kapazitäten verteilt. Das System sei am Wochenende mit den ersten Flügen getestet worden, auch die Finanzierung stehe, sagte Lauterbach. "Das wird jetzt mehr werden." Man helfe, wo man könne, fügte der Minister hinzu. "Deutschland liefert nicht nur Waffen."

Lauterbach: Angriffe auf ukrainische Krankenhäuser "blanker Terror"

Vor wenigen Tagen hatte Lauterbach den russischen Beschuss medizinischer Einrichtungen in der Ukraine scharf verurteilt. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er, Präsident Wladimir Putin habe Russland aus dem Kreis der Staaten verabschiedet, die das Völkerrecht achteten. Er schrecke nicht einmal davor zurück, Entbindungsstationen zu bombardieren. "Der gezielte Beschuss von Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitssystems in der Ukraine ist blanker Terror." Dem System dort drohe der Zusammenbruch.

Insgesamt hat das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat seit dem Einmarsch russischer Truppen am 24. Februar den Tod von 1.104 Zivilpersonen in der Ukraine dokumentiert. 1.754 wurden verletzt, wie das Büro am Samstag (26. März) mitteilte.