Lauterbach: Maskenpflicht könnte ab Herbst wieder nötig sein

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, mit Blick auf den Herbst das Infektionsschutzgesetz erneut zu ändern, sodass gegebenenfalls auch Maskenpflichten in Innenräumen wieder angeordnet werden können. "Im Herbst wird sich die Lage wieder ändern, dann steigen die Fälle, dann gibt es wahrscheinlich neue Mutationen, oder die Fallzahl mit Omikron-Infektionen steigt stark. Deshalb müssen wir bis dahin das Infektionsschutzgesetz noch mal überarbeiten", sagte Lauterbach der "Bild am Sonntag". Es könne dann durchaus wieder nötig sein, das Maskentragen in Innenräumen zur Pflicht zu machen.

Aus der Impfpflicht sei eine "bittere Enttäuschung"

Nach dem aktuell gültigen Infektionsschutzgesetz sind etwa Maskenpflichten nur noch in wenigen Bereichen wie Arztpraxen oder öffentlichen Verkehrsmitteln erlaubt. Um weitergehende Maßnahmen anordnen zu können, müssen die Bundesländer per Landtagsbeschluss Regionen zu Hotspots erklären. Aber auch diese Hotspot-Regel und die Maskenpflicht in Praxen, Bussen und Bahnen dürfen laut Gesetz nur bis zum 23. September angewandt werden.

Das Scheitern der allgemeinen Impfpflicht im Bundestag nannte Lauterbach in dem Zeitungsinterview "eine bittere Enttäuschung". "Aber nach einem guten Sommer kann uns die große Impflücke einen harten Herbst bescheren. Dann erwarten viele Wissenschaftler die nächsten Wellen."

Omikron-Impfstoff vielleicht schon ab September verfügbar

Einen Hoffnungsschimmer sieht Lauterbach im Herbst aber - zumindest was die aktuelle Omikron-Variante des Coronavirus angeht. Der SPD-Politiker rechnet damit, dass ein an die Mutation angepasster Impfstoff ab September eingesetzt werden kann. "Wir besorgen Impfstoff, der vor den Omikron-Varianten schützt", so Lauterbach.

Warnung vor mutierten Virus-Varianten

Dabei warnte er aber auch, dass die Abstände, in denen neue Varianten die alten ablösten, immer kürzer würden. "Das bedeutet, dass wir uns immer schlechter auf die Mutationen vorbereiten können. Es ist durchaus möglich, dass wir eine hochansteckende Omikron-Variante bekommen, die so tödlich wie Delta ist. Das wäre eine absolute Killervariante."

"Es entwickeln sich gerade diverse Omikron-Subvarianten, die für mich Anlass zur Besorgnis sind", erklärte Lauterbach. Ziel der Bundesregierung sei es, möglichst genug Impfstoff für jeden Bürger zu haben, egal welche Variante kommt.

Nach Drohungen gegen Lauterbach: Sorge um seine Familie

Mit Blick auf die erst vor Kurzem bekannt gewordenen Entführungspläne gegen ihn äußerte sich Lauterbach verunsichert. "Ich bin selber kein ängstlicher Mensch. Ich habe aber große Sorgen um meine Kinder. Und es tut mir natürlich weh, dass meine Kinder Angst um mich haben", sagte der Minister. Eine von der Polizei zerschlagene Gruppe von Querdenkern hatte offenbar seine Entführung geplant.

Lauterbach hat vier erwachsene Kinder und eine Tochter im Teenageralter. "Ich spüre die Bedrohung leider täglich", sagte er. Häufig werde ihm Gewalt angedroht, er stehe auf diversen Todeslisten. Seine Wohnhäuser in Köln und Berlin hätten die Täter besprüht, sein Privatauto beschädigt. Ohne Personenschutz kann Lauterbach nach eigenen Angaben weder einen Spaziergang machen, noch Essen gehen: "Ich würde mich selbst gefährden, aber auch andere, mit denen ich essen gehe oder die zufällig in meiner Nähe sind."