Lauterbach: Corona-Impfung alle drei Monate ist unsinnig

Die von Lauterbach zusammen mit Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) erarbeiteten Planungen für das Infektionsschutzgesetz sehen vor, dass ab 1. Oktober Maskenpflichten für jene ausgesetzt werden, die frisch genesen sind oder deren jüngste Corona-Impfung weniger als drei Monate zurückliegt.

Der Minister rät von zu häufigem Impfen ab

Laut dem Bundesgesundheitsminister lässt sich daraus jedoch keine Aufforderung zur Corona-Impfung alle drei Monate ableiten. "Die Ausnahme ist nicht so zu verstehen, dass sich dann Leute alle drei Monate impfen lassen sollen", betonte Lauterbach in den ARD-"Tagesthemen". Das sei medizinisch unsinnig, davon rate er "absolut" ab. Auch könne man froh sein, wenn sich überhaupt genug Leute impfen ließen. Zu häufiges Impfen, "das wird nicht vorkommen".

Farbliche Kennzeichnung für "frische Impfungen" in Corona-Warn-App

Kontrolliert werden könne die Ausnahme von der Maskenpflicht mit einer farblichen Kennzeichnung des Impfzertifikats in der Corona-Warn-App, so Lauterbach. Die Kontrolle des Zertifikats sei durch solch eine Kennzeichnung einfach. Zuvor war kritisiert worden, dass es schwer werden könne, die vorgesehene Regelung zu kontrollieren.

"Hier ist zum Beispiel vorgesehen, dass man sofort auf der Corona-Warnapp an der Farbe des Impfzertifikats erkennen kann, ob das eine frische Impfung ist oder nicht", sagte Lauterbach. So werde es einfacher zu kontrollieren als etwa Regeln wie 2G oder 2Gplus in der Vergangenheit.

Ältere sollten nicht auf neue Vakzine warten

Hinsichtlich der erwarteten neuen Impfstoffe erklärte Lauterbach, er empfehle Älteren und Menschen mit Risikofaktoren, nicht auf die neuen Vakzine zu warten und die Impfung bereits jetzt auffrischen zu lassen: "Da kann man sonst einen Fehler machen, den man teuer bezahlt." In der erwähnten Gruppe gebe es "große Impflücken" und wenn die neuen Impfstoffe Ende September oder Anfang Oktober kämen, sei das "einfach noch zu lange hin bei der hohen Inzidenz, die wir derzeit haben".

Bei jüngeren Menschen könne es hingegen durchaus Sinn machen, "dass man noch etwas zuwartet" und sich dann mit den neuen Impfstoffen behandeln lasse, sagte Lauterbach.

"Ich habe nicht gesagt: Für alle die vierte Impfung"

Lauterbach trat am Abend auch dem Eindruck entgegen, er habe für alle Bürger eine vierte Corona-Impfung empfohlen: "Ich habe nicht gesagt: Für alle die vierte Impfung", sagte der SPD-Politiker im ZDF-"heute journal". "Ich habe nie gesagt, dass alle jüngeren Leute sich jetzt impfen lassen sollen. Das ist einfach falsch."

Der Minister hatte sich Mitte Juli in einem "Spiegel"-Interview zur vierten Corona-Impfung geäußert und gesagt, wolle man den Sommer ohne das Risiko einer Erkrankung genießen, dann würde er "in Absprache natürlich mit dem Hausarzt auch Jüngeren die Impfung empfehlen". Nun erklärte Lauterbach, er habe lediglich darauf hingewiesen, dass es für die verschiedenen Altersgruppen wie für die unter 60-Jährigen eine klare Botschaft brauche.

Stiko empfiehlt vierte Impfung weiterhin ab 70

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine vierte Corona-Impfung derzeit nur Menschen über 70 Jahren sowie einigen Risikogruppen. Führende EU-Behörden haben sich für eine zweite Auffrischungsimpfung für alle über 60 ausgesprochen.