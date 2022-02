Laut Umfrage: Deutschland zu wenig kinderfreundlich

Immer weniger Menschen halten Deutschland für ein kinderfreundliches Land. Laut einer veröffentlichten Forsa-Umfrage im Auftrag des Deutschen Kinderhilfswerkes sind mit 48 Prozent weniger als die Hälfte der tausend Befragten der Meinung, dass Deutschland ein kinderfreundliches Land ist.

Zu wenig Aufmerksamkeit für die Interessen von Kindern

Vor allem in Krisenzeiten werden die Interessen der Kinder zu wenig beachtet. Sie bekommen zu wenig Aufmerksamkeit und sind Leidtragende der Pandemie. Die Zweifel an der Kinderfreundlichkeit in Deutschland beruhten darauf, dass alle Bereiche, die für eine kinderfreundliche Gesellschaft als wichtig erachtet würden, als defizitär eingeschätzt würden, sagte der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes, Thomas Krüger, in Berlin. Anlässlich des bevorstehenden 50-jährigen Bestehens des Deutschen Kinderhilfswerkes, wurde die Umfrage in Auftrag gegeben.

Erste Anzeichen einer kinderfeindlichen Gesellschaft

Die Interessen von Kindern werden übergangen, viele Spielstraßen werden geschlossen und auch Spielplätze verwahrlosen immer mehr oder werden sogar zurückgebaut. Auch dass Kinder in manche Restaurants oder Hotels keinen Zutritt haben, bestätigt die Einschätzung vieler der befragten Menschen. Außerdem häufen sich die Klagen gegen Kinderlärm. Das alles seien alarmierende Zeichen einer kinderentwöhnten und an manchen Stellen einer sogar kinderfeindlichen Gesellschaft, so Thomas Krüger.

Bekämpfung von Kinderarmut nur unzureichend

Über dreiviertel der befragten Menschen fanden, dass Kinder keine ausreichenden Mitbestimmungsrechte hätten und sich die Politik zu wenig um die Bekämpfung von Kinderarmut kümmere. Über die Hälfte halten den Schutz vor Gewalt von Kindern für nicht ausreichend. Allerdings sind viele zufrieden damit, wie sich Deutschland um die Kinder von Flüchtlingsfamilien kümmert.

Schutz der Kinder vor Gewalt besonders wichtig

Die Befragten sollten bei verschiedenen Punkten bewerten, wie wichtig diese für eine kinderfreundliche Gesellschaft sind. Fast alle Befragten waren der Ansicht, dass der Schutz der Kinder vor Gewalt sehr wichtig sei. Besonders wichtig empfunden werden auch ausreichend Spiel- und Freizeitmöglichkeiten und die Unterstützung für Familien mit Kindern.