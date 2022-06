"Lasst uns kämpfen": Wissler begeistert Parteitag der Linken

Als Janine Wissler an diesem Nachmittag in der Erfurter Messehalle ans Rednerpult tritt, ist sie erst einmal sprachlos. Nur ein "Wow!" will ihr zunächst über die Lippen kommen. Und dann noch ein Dankeschön an die rund 570 Delegierten im Saal.

Der Anlass: Die Teilnehmer des Bundesparteitags hatten Wissler minutenlang applaudiert und in Teilen sogar bejubelt, noch bevor die Parteichefin überhaupt das Wort ergriffen hatte. Dass die linke Basis ihrem Führungspersonal einen solchen Empfang bereitet, ist selten. Und gerade im Fall von Wissler war das nicht zu erwarten.

Linke blickt auf Serie von Niederlagen zurück

Schließlich hat die Linke eine Serie von Niederlagen erlebt, seitdem Wissler vor rund anderthalb Jahren an die Parteispitze gewählt wurde. Ob bei der Bundestagswahl oder den drei zurückliegenden Landtagswahlen: Immer blieb die Linke unter fünf Prozent. Dass sie noch in Fraktionsstärke im Bundestag vertreten ist, hat die Partei dem Gewinn von drei Direktmandaten in Berlin und Leipzig zu verdanken. Und in bundesweiten Umfragen dümpelt sie bei etwa vier Prozent.

Wissler setzt auf Ende der Vielstimmigkeit bei der Linken

Und so zieht Wissler in Erfurt eine ernüchternde Zwischenbilanz. Die Linke habe in den vergangenen Jahren häufiger verloren, "als es zu verschmerzen gewesen wäre". Die Partei habe immer wieder den Eindruck hinterlassen, als wären ihr innerparteiliche Auseinandersetzungen wichtiger als der Einsatz für die Menschen, sagt Wissler: "Das müssen wir ändern!" Damit meint Wissler die oft kritisierte Vielstimmigkeit in der Partei. Ein Problem, das eine klare Sprache der Linken nach außen erschwert, wenn nicht unmöglich macht.

Parteichefin will innerparteiliche Konflikte befrieden

Deshalb will Wissler an diesem Wochenende zentrale innerparteiliche Konflikte lösen. Allen voran den über den Umgang mit dem russischen Regime. Die Parteichefin stellt in Erfurt klar: Dieser "verbrecherische Angriffskrieg" sei durch nichts zu rechtfertigen. In der Ukraine würden Häuser zerbombt, Tausende getötet und Familien auseinandergerissen. Natürlich gelte die Solidarität der Linken denen, "die alles verloren haben". Dafür bekommt sie starken Applaus – und auch im weiteren Verlauf ihrer knapp einstündigen Rede muss sie immer wieder innehalten, bis das Klatschen abebbt.

Streit über Umgang mit Russland schwelt weiter

Der Streit über die Rolle Russlands einerseits und der Nato andererseits zermürbt die Linke seit dem Beginn des Angriffskriegs. Und zunächst sah es so aus, als könnte der innerparteiliche Konflikt in Erfurt eskalieren. Denn eine Gruppe um die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht will Änderungen an einem Leitantrag des Parteivorstands durchsetzen. Mit dem Ziel, dass im Antragstext der Angriff zwar verurteilt, zugleich aber davor gewarnt wird, den Krieg aus seinem "historischen Kontext" zu lösen. Gemeint ist die Osterweiterung der Nato, die Kritiker des Bündnisses für die Entwicklung in der Ukraine mitverantwortlich machen.

Wagenknecht krankheitsbedingt nicht beim Parteitag

Wagenknecht kann krankheitsbedingt nicht am Parteitag teilnehmen. Sie kann auch nicht per Video-Schalte in die Debatte eingreifen, weil es sich um ein Präsenztreffen handelt. Ein Auftritt der rhetorisch starken Politikerin hätte die Chancen für den Änderungsantrag zum Umgang mit Moskau wohl erhöht.

Kampfkandidatur um quotierten Posten der Doppelspitze

Nun könnte es sein, dass sich Wisslers Aussichten verbessert haben: im Hinblick auf die inhaltliche Auseinandersetzung und auf ihre eigene politische Zukunft. Am Samstag will sie sich als Parteichefin bestätigen lassen – angesichts ihrer bisherigen Bilanz kein Selbstläufer. Zumal es eine Kampfkandidatur um den quotierten Platz in der Doppelspitze gibt.

Außer Wissler werden auch der Bundestagsabgeordneten Heidi Reichinnek Chancen eingeräumt. Doch mit ihrer Rede zum Parteitagsauftakt hat Wissler bewiesen, dass sie an früheren Erfolgen vor großem Publikum anknüpfen kann. In ihrer Zeit als Chefin der Linken-Fraktion im hessischen Landtag hatte sie sich bereits einen Namen als wortgewaltige Nachwuchspolitikerin gemacht.

Wissler will Partei ihren Stolz zurückgeben

Jetzt – mit 41 Jahren – will sie es nochmal wissen. Sie habe seit ihrem Amtsantritt viele Mitglieder getroffen, "die sich ein Bein ausreißen" für die Linke, sagt Wissler: "Ich will, dass diese Mitglieder wieder stolz sein können auf ihre Partei, wenn sie morgens in die Zeitung schauen." Ein Gefühl, das vielen Linken-Mitgliedern in den vergangenen Monaten abhandengekommen sein dürfte – zumal sich die Partei seit dem Frühjahr auch noch mit einer Sexismus-Debatte konfrontiert sieht.

Sexismus-Debatte: Wissler räumt Fehler ein

Eine Debatte, die durch Vorwürfe ausgerechnet aus Wisslers Landesverband ins Rollen kam. Sie wolle nicht behaupten, dass sie keine Fehler gemacht habe, sagt sie. Allerdings sei alles, was sie getan habe, "in bester Absicht" geschehen. Dann richtet sich Wissler an die Frauen, die in der Partei Sexismus oder Übergriffe erlebt hätten: Bei ihnen wolle sie sich "aufrichtig entschuldigen".

Wissler: "Lasst uns um diese Partei kämpfen"

Zum Schluss beschwört Wissler die Einheit der Partei. Offene Diskussionen seien eine Voraussetzung für innerparteiliche Demokratie, doch Mehrheitsbeschlüsse müssten akzeptiert werden. Das kann als Seitenhieb auf Wagenknecht verstanden werden, die ihre mediale Strahlkraft immer wieder nutzt, um ihren Dissens mit der Parteiführung in Talkshows deutlich zu machen.

In Erfurt aber steht Wissler vor den Delegierten und erinnert daran, wie viel Mühe es vor 15 Jahren gekostet habe, die Linke zu gründen. Damals schlossen sich die WASG und die damalige Linkspartei zusammen, die Nachfolgerin der PDS. "Lasst uns um diese Partei kämpfen", ruft Wissler den Delegierten zu, "und zwar mit aller Kraft!" Ihr Abgang vom Rednerpult wird von stehenden Ovationen begleitet. Eine bemerkenswerte Geste in dieser ansonsten so streitlustigen Partei.