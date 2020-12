Laschet stellt Söder-Biografie vor: "Natürliche Verbündete"

Eine von Roman Deininger und Uwe Ritzer verfasste Biografie über den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder mit dem Titel "Der Schattenkanzler" war Anlass für eine Gesprächsrunde in Berlin, bei der neben den beiden Autoren auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet zu Gast war. Im September hatte Söder selbst eine Biographie über den CDU-Politiker vorgestellt und damals bemerkt: "Das ist eine sehr freundliche Biografie. Das gibt's in Bayern nicht". Als hätte er geahnt, dass in der Biografie über ihn nicht nur Gutes zu lesen ist.

Die Autoren loben den CSU-Vorsitzenden tatsächlich nicht in den Himmel, im Gegenteil: Deininger und Ritzer verfolgen den Weg von Markus Söder seit Jahren - dem neuen Image des bayerischen Ministerpräsidenten trauen sie nicht ganz: "Sicher kann man bei Markus Söder nie sein. Als Europaminister war er plötzlich der große Europafreund, als Umweltminister der Öko schlechthin", so Ritzer. Und auch Deininger findet: "Es gibt Leute, die sind schamlos und es gibt Leute, die sind clever. Aber dass beides zusammenkommt, ist selten."

Positionsänderung als Stärke

Es wäre nun für Armin Laschet ein Leichtes gewesen, diese Aussagen nicht unbedingt zu wiederholen, aber doch gern süffisant zu unterstreichen. Aber: Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident sieht seinen bayerischen Kollegen ganz anders: "Ich nehme ihn als einen Partner wahr, mit dem man sich gut austauschen kann. Jedes Telefonat mit ihm hat einen Unterhaltungs- und Erkenntniswert." Auch eine ähnliche Art von Humor würden die beiden haben: "Das frotzelt sich dann gegenseitig hoch, aber dann kommen wir auch zur Substanz und zur Sache".

Armin Laschet will nicht einstimmen in den Chor der Kritiker. Dabei standen Söder und er 2015 in der Flüchtlingskrise meilenweit auseinander, der scharfe Ton der CSU gefiel Laschet überhaupt nicht. Aber Söder habe sich korrigiert - und das sei doch das Wichtigste: "Das wird hier als Schwäche von den Autoren beschrieben. Ich finde es eher eine Stärke zu sagen, ich ändere meine Position", so Laschet. Ansonsten zieht Laschet eine Parallele nach der anderen: Beide haben Jura studiert, Journalist gelernt, beide hatten eine Mutter als wichtige Ratgeberin.

Wissen, wie man Wahlen gewinnt

Während der Corona-Pandemie habe er Söder immer besser kennengelernt. Aber nicht als Konkurrenten. Den Machtkampf, den manche in den Ministerpräsidentenkonferenzen zwischen ihnen sehen wollen, nehme er so nicht wahr, beteuert Laschet: "Ministerpräsidenten sind immer natürliche Verbündete". Am Ende habe man gemeinsame Ergebnisse, die auch umgesetzt werden. "Man wächst einfach in der Zeit gemeinsamer Regierungsverantwortung zusammen", so der gebürtige Aachener.

Noch tun sie das als Ministerpräsidenten. Und wer wird Kanzler? Armin Laschet hat auf die Frage eine interessante Antwort parat. Die gilt nicht ihm, und auch nicht Söder, sondern dürfte eher eine Botschaft an seine Mitkonkurrenten um den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz und Norbert Röttgen, sein: "Wenn man das Kanzleramt anstrebt, sollte man einmal regiert haben. Man sollte wissen, wie eine Koalition geführt wird. Und vor allem, wie man Wahlen gewinnt."

Kann Söder auch Kanzler?

Norbert Röttgen hat die Wahlen damals 2012 in Nordrhein-Westfalen krachend verloren. Friedrich Merz hatte nie ein Regierungsamt. Bleiben also die Beiden. Kann Söder Kanzler? "Ja, jeder Ministerpräsident, der ein großes Land regiert, kann auch Bundeskanzler", so Laschet. Wer aber der bessere Kanzler sei, Söder oder er, das werde man später gemeinsam erörtern."