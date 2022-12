Laschet: "Schande für das Europäische Parlament"

Abschaffung der Maskenpflicht in Bayerns ÖPNV richtig

Bei der Abschaffung der Maskenpflicht stützte Laschet die Linie des Freistaats Bayern. "Ich finde die bayerische Maßnahme jetzt richtig", sagte der CDU-Politiker. In ganz Europa gebe es in Zügen keine Maskenpflicht mehr. Die evangelische Theologin und Pfarrerin, Margot Käßmann, ebenfalls zu Gast am Sonntags-Stammtisch, widersprach Laschet in Sachen Maskenpflicht. Ihr gehe die Abschaffung in Bayern gerade zu schnell. "Ich fahre permanent Zug und werde auch weiterhin Maske tragen", sagte Käßmann.

Wenn ein Staat Dinge vorschreibe und verbiete, müsse er das immer unter Verhältnismäßigkeit abwägen, so Laschet. Die Folgen der Schulschließungen im Jahr 2020 für Kinder bekomme man zum Beispiel jetzt zu spüren. "Wir haben Kinderpsychologen-Praxen, die heute überfüllt sind. Die tauchen aber in keiner Corona-Inzidenz auf", sagte Laschet. Bei künftigen Pandemien müsse man zielgerichteter und ausgewogener entscheiden.

Laschet über Krisen-Kommunikation von Olaf Scholz

Lobende Worte fand Laschet zur Krisen-Kommunikation von Bundeskanzler Olaf Scholz: "Man fragt sich ja, was würde man an der Stelle machen, wenn man Opposition ist. In der Frage der Besonnenheit würde ich das ähnlich machen wie der Bundeskanzler." Allerdings kritisierte Laschet Scholz auch. Er halte die Dinge, die er in seiner Rede zur Zeitenwende zugesagt habe, nicht ein. In so einer Lage müsste man außerdem stärker nach europäischen Lösungen suchen. "Insbesondere im deutsch-französischen Verhältnis fehlt mir da seine Empathie und sein Engagement", sagte Laschet über Bundeskanzler Scholz.

Laschet äußert sich zum Machtkampf mit Söder

In der Sendung betonte Laschet auch, dass sein Blick nicht mehr zum Bundestagswahlkampf zurückgehe, sondern nur noch nach vorne gerichtet sei. Angesprochen auf den damaligen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur zwischen Markus Söder und ihm, widersprach er der These, dass 14 Landesverbände damals gegen ihn gewesen seien. Und: Auch nach der Wahl hätten viele Jamaika torpediert, und die Union sei nicht mehr regierungsfähig gewesen. Auf die Frage, ob er Söder, der nächste Woche am Sonntags-Stammtisch zu Gast ist, noch etwas mitgeben wolle, wünschte Laschet: "Schöne Weihnachten".