Laschet-Rückzug: Applaus im Abgang

Zumindest eins ist an diesem Freitagmorgen geklärt: dass die Führungsfrage in der Union völlig ungeklärt ist. Zwar hatte CDU-Chef Armin Laschet am Donnerstagabend ein weiteres Mal betont, dass die CDU "bis zur letzten Sekunde der Regierungsbildung" weiter für Gespräche bereitstehe. Davon, dass er dabei der Ansprechpartner sei, war jedoch nicht mehr die Rede, im Gegenteil: Die Partei müsse "mit neuen Persönlichkeiten einen Neuanfang machen, ob in der Regierung oder in der Opposition".

Mit Laschet schwindet die Aussicht auf "Jamaika"

Stunden zuvor hatte CSU-Chef Markus Söder unter allgemeinem Applaus der CSU eine "de-facto-Absage an Jamaika" formuliert und damit wechselseitige Schuldzuweisungen von CSU und FDP provoziert.

Der Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter stellt fest, CDU und CSU hätten keine gemeinsame Position in der Frage. Und Politologe Gero Neugebauer urteilt, die Verhandlungen über eine unionsgeführte Regierung seien "tot" und dienten "nur noch als rhetorische Option".

Klare Mehrheit für die "Ampel"

Das liegt außer an der inneren Zerrissenheit und der ungeklärten Führungsfrage in der Union auch an der öffentlichen Meinung, die inzwischen nicht nur eine Kanzlerschaft Armin Laschets, sondern Schwarz-Grün-Gelb ganz generell ablehnt. Im aktuellen ARD-Deutschlandtrend begrüßt nur noch ein Viertel der Deutschen die Jamaika-Option - ein Absturz um 32 Prozent. 53 Prozent können sich hingegen für eine Ampel-Koalition erwärmen, die auch unter FDP-Wählern wachsende Zustimmung erfährt.