Laschet, Merz, Röttgen: Zurückhaltung statt Schlagabtausch

Ziemlich hohe Erwartungen weckt CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak kurz vor dem Start der Kandidatenrunde: "Ich weiß, dass alle anderen Parteien uns nach diesem Abend beneiden werden." Beneiden um die drei Männer, die CDU-Chef werden wollen? Weil alle drei in einem intensiven Schlagabtausch gleichermaßen überzeugen?

Lauwarme Veranstaltung

Nein, die Gesprächsrunde sieht anders aus. Armin Laschet, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Friedrich Merz, Ex-Chef der Unionsfraktion im Bundestag und Außenpolitiker Norbert Röttgen sitzen zwar gemeinsam an einem Tisch im Foyer der CDU-Zentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. 90 Minuten lang stehen sie Rede und Antwort. Doch ein echter Dreikampf, ein Austausch von Argumenten, kommt nicht so richtig zustande.

Dabei liegen viele Fragen, viele Themen auf dem Tisch – viel Platz für Diskussionen also: Was will die CDU fürs Klima tun, für mehr Frauen in der Partei, für die Wirtschaft in der Nach-Corona-Zeit, für junge Menschen, für eine schnellere Digitalisierung? Es sind Fragen, die CDU-Mitglieder stellen, in Textnachrichten oder Videos, die während der Gesprächsrunde gezeigt werden.

Röttgen: "Klima muss nach CDU klingen"

Verhältnismäßig viel Zeit nehmen sich Laschet, Merz und Röttgen fürs Thema Klimaschutz. "Klima muss nach CDU klingen", sagt Röttgen, der seiner Partei als Chef mehr "klimapolitische Glaubwürdigkeit" verpassten möchte. Sein Ziel: "Junge Leute müssen uns glauben, dass wir es wirklich ernst meinen." Bei Laschet klingt es ähnlich: "Klimaschutz, ja, machen wir." Als Beispiel nennt er den Kohleausstieg, ihm sei es außerdem ein Anliegen, dass Strom bezahlbar bleibe. Merz will den Klimaschutz vor allem mit "marktwirtschaftlichen Instrumenten" angehen, Anreizen, Innovationen und Ideen also, statt "ständiger Verbote".

Mit Blick aufs Wahljahr 2021 zeigen sich alle drei einig: Nicht zu sehr auf die Grünen als potenziellen Koalitionspartner schielen, sondern zeigen, dass auch die CDU grün sein kann. "Ich messe mich nicht am Abstand zu den Grünen", sagt Merz.

Laschet: "Nächste Bundesregierung muss paritätisch besetzt sein"

Bei vielen Themen ist es in dieser Gesprächsrunde nicht ganz einfach, wesentlich unterschiedliche Positionen bei den drei Bewerbern zu erkennen. Anders ist es beim Thema Frauen in der Partei. 27 Prozent der CDU-Mitglieder sind weiblich. Die CDU will sich stufenweise eine Frauenquote geben. "Das ist die zweitbeste Lösung", sagt Merz. "Die bessere wäre, wenn wir von unten, aus der Mitgliedschaft mehr Frauen als Mitglieder bekämen." Dennoch: Er werde nicht gegen die Quote stimmen.

Röttgen und Laschet sehen dagegen die Führungsriege in der Pflicht: "Ich glaube, dass diese Frage im Wesentlichen von oben nach unten als Vorbild gelebt werden muss", sagt Röttgen. Die Partei könne nicht darauf warten, bis ausreichend Frauen aus den Kreisverbänden in die Parteispitze aufsteigen. Laschet wünscht sich: "Eine nächste Bundesregierung muss paritätisch besetzt sein zwischen Männern und Frauen."

Laschet: Null-Toleranz bei Clan-Kriminalität

Ein Alleinstellungsmerkmal der CDU, auch in Zukunft, sei ihre Rolle als Volkspartei der Mitte, auch darin sind sich die drei Bewerber offenbar einig. Merz wünscht sich mehr "Auseinandersetzung in der politischen Mitte", statt stärker werdende Parteien am linken oder rechten Rand. Die CDU sei die "letzte Volkspartei, die den Zusammenhalt in der Gesellschaft garantieren kann", betont Laschet. Und Röttgen sieht den Zusammenhalt Europas als "christdemokratische Aufgabe, die nur wir können".

Eigene Akzente versucht Laschet beim Thema innere Sicherheit zu setzen: Er berichtet vom "Null-Toleranz-Prinzip", das er in Nordrhein-Westfalen etwa im Kampf gegen Kindesmissbrauch und Clan-Kriminalität umsetze. Merz wirbt für einen neuen Generationenvertrag und bessere Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, damit Eltern bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Und Röttgen sieht seinen Schwerpunkt in der Digitalisierung, in Schulen etwa oder in der Wirtschaft.

Wer wird’s? Entscheidung im Januar

In etwa vier Wochen will die CDU ihren neuen Chef wählen, bei einem Parteitag am 15. und 16. Januar 2021. Er soll fast vollständig digital stattfinden.

CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak scheint stolz zu sein auf die Pläne, die er dafür ausgeheckt und nun öffentlich vorgestellt hat: "Das hat es so bisher nicht gegeben, bei keiner anderen Partei, die CDU ist die erste Partei Deutschlands, die auf einem digitalen Parteitag unter der Maßgabe der jetzigen Rechtslage einen Vorstand wählen wird."

Mit der "jetzigen Rechtslage" spricht Ziemiak zugleich seine wohl größte Herausforderung an, die ein digitaler Wahlparteitag mit sich bringt. Er muss dafür sorgen, dass die Abstimmung auch rechtlich wasserdicht ist.

Digitale Vorauswahl, abschließende Briefwahl

Die Wahl des neuen CDU-Chefs soll also, so plant es Ziemiak, wie folgt ablaufen: Die Delegierten treffen beim digitalen Parteitag zwar eine Vorauswahl, abschließend müssen sie ihre Entscheidung aber per Briefwahl bestätigen, also ganz analog mit Stimmzettel, der dann per Post verschickt wird. Am 22. Januar dann soll öffentlich ausgezählt und das Ergebnis bekannt gegeben werden.