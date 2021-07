Laschet lacht bei Steinmeier-Rede – und entschuldigt sich

SPD-Vizechef Kevin Kühnert schrieb auf Twitter: "eine Frage des Charakters". Der FDP-Bundestagsfraktionsvize Michael Theurer twitterte: "Rheinische Frohnatur in Ehren - aber was empfinden wohl die trauernden Angehörigen und Freunde der Opfer, wenn sie ihren Landesvater hinter dem Bundespräsidenten herumalbern sehen? Das ist der Lage unangemessen."

Laschet entschuldigt sich: "Es tut mir leid"

Steinmeier und Laschet, der sich für die Union um die Kanzlerschaft bewirbt, hatten sich zuvor gemeinsam ein Bild von der Lage im schwer getroffenen Ort Erftstadt gemacht. Beide dankten dort den Einsatzkräften. Laschet versprach, das Land Nordrhein-Westfalen werde "alles dafür tun", um Direkthilfe für die Betroffenen zu organisieren.

Am Abend entschuldigte sich Laschet dann via Twitter: "Uns liegt das Schicksal der Betroffenen am Herzen, von dem wir in vielen Gesprächen gehört haben", schrieb der Kanzlerkandidat der Union. "Umso mehr bedauere ich den Eindruck, der durch eine Gesprächssituation entstanden ist. Dies war unpassend und es tut mir leid."