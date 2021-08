Laschet gegen Nachteile für Ungeimpfte mit negativem Corona-Test

In Deutschland sind mittlerweile gut 45 Millionen Menschen vollständig gegen Covid-19 geimpft. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf Twitter mitgeteilt. Damit sind etwas mehr als die Hälfte der Menschen in der Bundesrepublik gegen das Virus geschützt. Rund 45 Prozent warten noch auf ihre Spritze bzw. wollen sich gar nicht impfen lassen.

Laschet will zwischen geimpft und getestet nicht unterscheiden

Ähnlich gespalten ist die Bevölkerung derzeit was die Frage angeht, ob Ungeimpfte künftig mehr Einschränkungen in Kauf nehmen müssen oder nicht. Vor der nächsten Bund-Länder-Runde am Dienstag hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) jetzt klargestellt, dass er eine grundsätzliche Benachteiligung von Ungeimpften ablehnt. In der Union stößt er damit aber auf Widerstand.

Der Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslands in Deutschland will demnach weiter an der aktuellen Regelung festhalten. "Wer geimpft, genesen oder getestet ist, den darf der Staat nicht von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausnehmen", sagte der CDU/CSU-Kanzlerkandidat der "Bild am Sonntag". Die so genannte 3G-Regel sei "sinnvoll, maßvoll und umsetzbar", so Laschet.

Brinkhaus: Nicht-Geimpfte schränken Leben der Geimpften ein

Anders sieht es hingegen der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus. Er fordert einen Perspektivwechsel in der Debatte über die Erhöhung der Impfquote. Es müsse gefragt werden, inwieweit die Nicht-Geimpften das Leben der Geimpften einschränkten, sagt er der "Welt am Sonntag". Es werde zu viel über den angeblichen Impfzwang geredet und zu wenig über die Rechte Geimpfter.

"Was ich momentan erlebe, ist, dass die Geimpften sauer sind auf die Nicht-Geimpften. Die Geimpften haben Termine gemacht, sind losgegangen und haben in Kauf genommen, dass es ihnen am Tag nach der Impfung teilweise nicht so gut gegangen ist. Und sie erleben nun, dass sie ihre Freiheiten trotzdem nicht vollständig zurückbekommen." Er gehe davon aus, dass Hoteliers, Clubs und Veranstalter künftig nur noch Geimpfte in ihre Häuser ließen.

Bund-Länder-Gipfel am Dienstag soll Klarheit bringen

Am Dienstag wollen die Länderchefs zusammen mit Bundeskanzlerin Merkel in Berlin über eine gemeinsame Corona-Strategie für den Herbst beraten. Das Bundesgesundheitsministerium hat dazu Vorschläge gemacht. Vor allem mögliche Beschränkungen für Ungeimpfte sorgen für Debatten. Das Ministerium schlug auch ein Ende der kostenlosen Schnelltests für Mitte Oktober vor. Ziel ist in jedem Fall auch die Einigung auf ein bundesweit einheitliches Vorgehen. Ein Regel-Wirrwarr wie zu Beginn der Pandemie soll erneut vermieden werden.

Planungssicherheit für die Zukunft wünschen sich auch die Kommunen. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, sagte der Funke-Mediengruppe: "Wir dürfen nicht damit beginnen, neue Flickenteppiche zu weben". Die bestehenden Regeln zu Abstand, Masken und Hygiene sollten überall weiter gelten - unabhängig von Impfungen.

Städtetag fordert Anpassung der Impfstrategie

Stärker auf Corona-Impfungen setzt der Deutsche Städtetag. Der Verband sprach sich für eine angepasste Impfstrategie für Herbst und Winter aus, um für eine vierte Corona-Welle besser gewappnet zu sein. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir haben eine ganze Reihe neuer Impfaufgaben vor der Brust: Auffrischungsimpfungen für Ältere und Pflegebedürftige, mehr Impfungen für Kinder ab 12 Jahren und noch viel mehr direkte Impfangebote." Die Städte bräuchten Klarheit über den September hinaus, wenn die meisten großen Impfzentren schließen.

Dedy sagte, der Bedarf an Impfungen gerade für die mobilen Teams sei riesig. "Pflegeheime und Berufsschulen wollen schon Termine machen weit in den Herbst hinein. Und wer vor Online-Terminbuchungen zurückschreckt, den Aufwand scheut oder keinen Hausarzt hat, den können wir direkt erreichen. Ganz ohne Termin, mit Impfbussen an Einkaufszentren, in Studentenwohnheimen oder einem Stand auf dem Wochenmarkt." Viele Städte setzten seit Wochen solche kreativen Impfangebote bereits um, sie würden gut angenommen.

Zudem verfügten die Städte über ein dichtes Netz an Beratungsstellen. "Mit diesen Angeboten können wir höhere Impfquoten erreichen und uns gegen die vierte Welle besser wappnen. Die Städte bieten an, diese Angebote zu initiieren und zu organisieren. Das ist logistisch aufwendig, aber es lohnt sich." Es müsse aber auch klar sein, wer diese Impfangebote auf der langen Strecke finanziere.

Abkehr von Inzidenz als zentralem Maßstab für Corona-Maßnahmen

Angesichts der Infektionslage ist eine neue Verschärfung der momentanen Corona-Regeln wahrscheinlich. Seit mehreren Wochen steigt die Zahl der täglichen Neuinfektionen wieder an. Als Grundlage für die Maßnahmen dürften künftig neben der Sieben-Tage-Inzidenz aber auch andere Faktoren eine Rolle spielen, wie etwa die Belegung von Krankenhausbetten und Intensivstationen.