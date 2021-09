Laschet fordert von Scholz Entschuldigung

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und fortgeschrieben.

Der Unions-Kanzlerkandidat und CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat seinen Auftritt beim CSU-Parteitag in Nürnberg für deutliche Kritik am SPD-Kandidaten und Bundesfinanzminister Olaf Scholz genutzt. Als Minister habe Scholz nur so gut gewirtschaftet, "weil Angela Merkel auf ihn aufgepasst hat", sagte Laschet vor mehren Hundert CSU-Delegierten.

Der SPD-Politiker habe zwar einen "einigermaßen guten Job" gemacht, "bei der Finanzaufsicht hätte ich mir etwas mehr Sorgsamkeit in mehreren Fällen gewünscht". Was Scholz da alles versäumt habe, werde in Untersuchungsausschüssen aufklärt.

Laschet über Scholz-Reaktion: Hilft den Populisten

Verärgert zeigte sich Laschet über die die Reaktion von Scholz auf Durchsuchungen von Ermittlern. Daraufhin hätte der Minister der Justiz Unterstützung anbieten sollen, statt Zweifel am Rechtsstaat zu säen, betonte der CDU-Chef. Denn das helfe den Populisten. "Ich hoffe, er bringt das bald aus der Welt und entschuldigt sich."

Staatsanwaltschaft und Polizei hatten am Donnerstag Durchsuchungen in den Bundesministerien für Finanzen und für Justiz vorgenommen. Dabei ging es um ein Ermittlungsverfahren gegen Verantwortliche der beim Zoll angesiedelten Financial Intelligence Unit (FIU) wegen des Verdachts auf Strafvereitelung im Amt. Scholz hatte sich in einer ersten Reaktion irritiert gezeigt und geäußert, wenn die Ermittler Fragen an das Finanzressort hatten, hätten sie diese "auch schriftlich stellen können".

CDU-Chef sieht Sicherheit und Wohlstand bedroht

Zugleich warnte Laschet, eine Bundesregierung mit Olaf Scholz, SPD und Grünen würde zu weniger Sicherheit führen. Das dürfen wir nicht akzeptieren." Auch die wirtschaftliche Stärke Deutschlands wäre dem CDU-Politiker durch eine SPD-geführte Regierung bedroht. In allen Krisen hätten die Sozialdemokraten immer gedacht, sie müssten Schulden machen und den Leuten möglichst viel vorschreiben. Durch Steuererhöhungen und mehr Bürokratie werde der Wohlstand aber gefährdet. "In fast allen Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte standen Sozialdemokraten immer auf der falschen Seite", rief Laschet.

Viel Applaus für Laschet in Nürnberg

Laschet wurde von den CSU-Delegierten im Nürnberger Messezentrum mit stehenden Ovationen empfangen. "Wir wollen, dass du Kanzler der Bundesrepublik Deutschlands wirst", rief CSU-Chef Markus Söder ihm auf dem Podium zu. Söder und sein Generalsekretär Markus Blume hatten zum Auftakt des Parteitags am Freitag betont, von dem Treffen solle ein Signal der Geschlossenheit der Union ausgehen.

Auch für die rund 50-minütige Rede Laschets gab es minutenlangen Applaus CSU-Delegierten. Darin ging der CDU-Kandidat immer wieder auch auf Erfolge der CSU in Bayern ein.

Das BR24live mit Laschets Rede zum Nachschauen: