Las Vegas: Wie zwei Nonnen eine halbe Million Dollar verzockten

Die beiden Freundinnen hielten zusammen wie George Washington und der Weißkopfadler auf der amerikanischen Quarter-Münze: Schwester Mary Margaret Kreuper, seit 29 Jahren Direktorin der Saint-James-Schule in Torrance, Kalifornien, und Schwester Lana Chang, die dort als Lehrerin arbeitet. Jenseits des Unterrichts vereinte sie ihre Leidenschaft für Casinos.

Über zehn Jahre lang reisten sie gemeinsam nach Las Vegas. Auf die Frage, woher sie trotz ihres Armutsgelübdes das nötige Kleingeld für ihr Glücksspiel hätten, verwiesen die beiden unisono auf einen ominösen "reichen Onkel" - so die Zeitung Long Beach Press-Telegram.

Spielschulden vom Schulkonto beglichen

Tatsächlich hatten sie ebenso wenig eigenes Geld wie Glück im Spiel. Und dann kam ihnen auch noch der göttliche Beistand abhanden. Eine routinemäßige Buchprüfung brachte ans Licht, dass die Schwestern ihre Spielschulden vom Schulkonto beglichen und zudem Schulgebühren auf ein anderes Konto umgeleitet hatten. Das Erzbistum Los Angeles schaltete die Polizei ein - will aber keine Anzeige gegen die beide Nonnen erstatten.

Nonnen sind reuige Sünderinnen

Der Orden entschuldigte sich bei den Familien der Schüler und kündigte an, der Schule das Geld zurückzuerstatten. Schulpfarrer Michael Meyers schrieb in einem Brief an die Eltern, die Qualität der Schulbildung habe unter der Unterschlagung nicht gelitten, die beiden Nonnen würden ihre Taten "zutiefst bereuen".

"Sie und ihr Orden beten, dass Sie nicht das Vertrauen in die Erzieher und die Leitung der Schule verloren haben." Schulpfarrer Michael Meyers

Ob sie das in der Kapelle der Schule oder in Las Vegas tun, wo neben einem guten Dutzend weiterer Kirchen die vollklimatisierte Guardian Angel Cathedral die Spieler 24 Stunden am Tag zur Ein- sowie Umkehr lädt, ist allerdings nicht bekannt.