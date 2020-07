Langzeitbeschwerden: Wenn Corona-Patienten nicht gesund werden

Miklas Spohr aus Benediktbeuern ist Sportlehrer an einer Realschule. Normal ist er sportlich sehr aktiv: Zwei Mal pro Woche joggt er zehn Kilometer am Fuß der Benediktenwand oder fährt mit seinem Mountainbike. Der 48-Jährige ist außerdem Taucher, Surfer und Free-Skier – durchtrainiert und bislang kerngesund.

Derzeit ist Spohr allerdings froh, wenn er seinen Spaziergang zur Joggingstrecke überhaupt schafft. Er hat sich im März mit dem Coronavirus infiziert und war danach vier Wochen lang krank. Für kurze Zeit schien alles vorbei und die Infektion mit dem Coronavirus überstanden.

Dann folgte aber ein Rückfall, erzählt Miklas Spohr im Interview mit report München:

"Mit dem Rückfall habe ich dann plötzlich Kreislaufprobleme bekommen, Schwindelattacken. Richtige Schwächeanfälle, wo einfach von jetzt auf plötzlich gar nichts mehr ging." Miklas Spohr, Sportlehrer

Verfassung wechselt von Tag zu Tag

Als offiziell genesen gilt er seit dem 3. April – an diesem Tag wurde er negativ getestet. Dennoch ändert sich die Verfassung von Miklas Spohr seit seiner Corona-Erkrankung tagtäglich. Mal hat er gute Tage, dann kann er spazieren gehen. An schlechten Tagen kann Spohr kaum aufstehen und wird von schweren Kopf- und Gliederschmerzen sowie einer bleiernen Erschöpfung geplagt. Zu gerne würde er wieder zurück zu seinen Schülern in die Schule und unterrichten. Daran ist jedoch in seinem momentanen Zustand überhaupt nicht zu denken.

Forscher schlagen Alarm

Weltweit schließen sich derzeit in den sozialen Medien Patienten mit Langzeitbeschwerden, die sich selbst "Long-Haulers" nennen, zu Selbsthilfegruppen zusammen. Darunter auffällig viele jüngere Patienten mit meist milden bis mittleren Krankheitsverläufen. Monate nach ihrer überstandenen Corona-Erkrankung werden diese Patienten von schweren Symptomen gequält, obwohl sie längst negativ auf das Virus getestet und bei vielen auch Antikörper nachgewiesen wurden.

Befragung zeigt bei zehn Prozent der Patienten Langzeitbeschwerden

Laut einer aktuellen Studie des King‘s College London klagen knapp zehn Prozent der Corona-Patienten über derartige Langzeitbeschwerden. In einer weltweiten Befragung durch eine amerikanische Patienteninitiative gaben darüber hinaus sogar 90 Prozent der Patienten an, auch vier Wochen nach Ausbruch der Covid-19-Erkrankung noch nicht richtig gesund zu sein.

Laut ersten Ergebnissen dieser Studie leiden immer mehr der Patienten zudem an neurologischen Beschwerden. "Wir sehen auch Dinge wie Vergesslichkeit und Gleichgewichtslosigkeit. Manchmal zeigen sich die Langzeitbeschwerden auch als Hautausschläge oder Blutgerinnsel. Von derartigen Zuständen wird mehr und mehr berichtet", sagt Hannah Wie von der "Covid-19-Body-Politic Slack Group".

Große Langzeitstudie in Schleswig-Holstein geplant

Auch Prof. Stefan Schreiber vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel beobachtet die Entwicklung mit Sorge: "Wir sehen gehäuft Patienten, die eben nicht komplett ausgeheilt sind, sondern wo es Folgeerscheinungen gibt." Schreiber will deshalb die Spätfolgen von Corona-Infektionen in einer großangelegten Studie über mehrere Jahre untersuchen.

Die Studie "COVIDOM" soll allen positiv getesteten Corona-Patienten in Schleswig-Holstein regelmäßige Untersuchungen ermöglichen. Die teilnehmenden Patienten können sich über mehrere Jahre vom Universitätsklinikum gründlich durchchecken lassen – mit Funktionstests an Lungen, Herz, Hirn und Leber und molekularen Untersuchungen. Mit dem öffentlich finanzierten Projekt sollen Daten über die Langzeitfolgen des Coronavirus gewonnen werden, um das Gesundheitssystem auf die Patienten mit Langzeitsymptomen vorzubereiten.

Lehrer hofft auf Besserung

Miklas Spohr aus Benediktbeuern hat die Hoffnung, dass sich sein Zustand in den kommenden Wochen verbessert. "Ich zwinge mich, in Bewegung zu bleiben. Ich habe das Ziel, dass ich mich auch an schlechten Tagen bis September wieder so belasten kann, dass ich wieder zurück in die Schule gehe – mir fehlt mein normaler Alltag einfach."

