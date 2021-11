Landwirtschaft: Das fordern Verbände von der neuen Regierung

Hinter verschlossenen Türen debattiert aktuell die Verhandlungsgruppe Agrar, welche Position die Ampelregierung bei landwirtschaftlichen Themen in Zukunft vertreten könnte. Chefverhandler sind Till Backhaus (SPD), Renate Künast (Die Grünen) und Carina Konrad (FDP). Um was es bei den Koalitionsgesprächen zur Landwirtschaft konkret geht, darüber werde vorerst noch Stillschweigen bewahrt, heißt es auf Nachfrage des BR.

Bund Naturschutz fordert Umbau der Tierhaltung

Konkrete Wünsche und Forderungen haben dafür in den letzten Tagen zahlreiche Umwelt- und Tierschutzverbände veröffentlicht. Dem Bund Naturschutz sei besonders wichtig, dass die Tierhaltung nun endlich umgebaut werde, so Agrarreferentin Marion Ruppaner.

Mehr Platz, mehr Luft, mehr Licht und dafür beispielsweise eine Tierwohlabgabe von 40 Cent auf Wurst und Fleisch. Dafür brauche es eine verbindliche Finanzierung und konkrete Maßnahmen. Wenn man die Landwirte damit allein lasse, dann könne es nicht funktionieren.

Kennzeichnung aller Gentechnikverfahren

Der Bund Naturschutz fordert die verhandelnden Politiker außerdem dazu auf, sich klar gegen eine von der EU-Kommission geplante Aufweichung der bestehenden Gentechnik-Regelungen zu stellen. Da müsse man sich Deutschland jetzt klar positionieren, so Marion Ruppaner. Bei den Grünen und der SPD sei man zuversichtlich, bei der FDP habe man hingegen noch Vorbehalte.

Tierschutz im Landwirtschaftsministerium falsch verortet?

Auch verschiedene Tierschutzorganisationen appellierten diese Woche an die zukünftige Koalition. Ihre Forderung: Tierschutz soll sicher im Koalitionsvertrag verankert werden. Der deutsche Tierschutzbund schlägt eine Stabstelle für Tierschutz und einen Bundestierschutzbeauftragten im Bundeskanzleramt vor.

Es gehe darum, den politischen Tierschutz aus dem Landwirtschaftsministerium herauszuholen, so Sprecherin Hester Pommerening. Dort sei er völlig falsch verortet. Deutschland habe jetzt 16 Jahre Stillstand hinter sich mit einem unionsgeführten Landwirtschaftsministerium mit Ressort Tierschutz. Es könne eigentlich nur besser werden. Der Tierschutzbund hoffe nun, dass SPD und Grüne ihre Wahlversprechen einhalten.

Umweltschützer: Bienen und Bauern retten

Sowohl Tier- als auch Umweltschützer demonstrierten diese Woche in Berlin. Das Umweltinstitut München pochte in ihrer Mitteilung auf eine Agrarwende und den Schutz der Artenvielfalt. Ihr Motto: Bienen und Bauern retten. Die Umweltschützer fordern in ihrem Positionspapier zudem einen Pestizidausstieg bis 2035.

Junglandwirte verfassen offenen Brief an Politiker

Doch auch die Landwirte selbst beobachten die Verhandlungen. Zwölf Jugendverbände fassten in einem offenen Brief an die Politiker zusammen: "Sie entscheiden über die Zukunft von Höfen, Umwelt, Natur und Tieren."

Die Junglandwirte und Landwirtinnen wünschen sich vor allem Planungssicherheit, aber auch Unterstützung für klimafreundliche Betriebszweige oder Stärkung des Ökolandbaus. Heute trägt die Verhandlungsgruppe Agrar die Ergebnisse zusammentragen.