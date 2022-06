Özdemir: Bio und konventionell sind kein Gegensatz

Ein großes Thema ist für den Grünen-Politiker Cem Özdemir die Tierhaltung in Deutschland, die sich grundsätzlich verbessern müsse: Angefangen beim Tierwohl und besseren Haltungsbedingungen, die der Minister auch über eine Tierhaltungskennzeichnung auf Lebensmitteln abbilden will. Die erste Lesung für das Gesetz ist noch für dieses Jahr angekündigt.

Um die Bauern zu entlasten, die ihre Ställe entsprechend umbauen wollen, sollte es eine staatliche Förderung geben, die über eine Anschubfinanzierung hinaus auch die laufenden Kosten mit einbezieht.

"Wir brauchen Tierhaltung in Deutschland"

Ziel sei es weiterhin gutes deutsches Fleisch in Deutschland zu produzieren, sonst drohten dramatische Konzentrationsprozesse und das Fleisch komme künftig nur noch aus dem Ausland, wo die Tiere nicht zwingend besser gehalten würden. "Ich sage das als jemand, der persönlich Vegetarier ist: Es gibt keine Kreislaufwirtschaft ohne Tierhaltung", so Özdemir im Interview mit "Unser Land". "Wir müssen die Abhängigkeit von mineralischem Dünger reduzieren und dafür brauchen wir Wirtschaftsdünger, den unsere Tiere produzieren."

Tierwohlfinanzierung ist noch unklar

Auf die Frage, wie mehr Tierwohl bezahlt werden kann, hat der Minister noch keine abschließende Antwort, hofft aber auf seine Überzeugungskraft beim Finanzminister. "Ich setze einen Euro ein und bekomme Klimaschutz, Tierschutz, Verbraucherschutz und ich gebe der Landwirtschaft in ländlichen Räumen eine Zukunft. Das sind gute Argumente."

Die von seiner Vorgängerin Julia Klöckner (CDU) angekündigten 80 Prozent staatlicher Zuschüsse für neu gebaute Tierwohlställe, möchte Özdemir hingegen nicht kommentieren. "Ich kann auch viel versprechen, wenn der Tag lang ist. Entscheidend ist, was ich mache. Fragen Sie mich in vier Jahren nochmal und dann vergleichen wir."

Können wir uns Bio noch leisten?

Laut Koalitionsvertrag sollen 30 Prozent der deutschen Landwirtschaft bis 2030 auf Bio umgestellt sein. Die Sorge: Weniger Dünger und weniger Pflanzenschutz könnten zu niedrigeren Erträgen führen, beziehungsweise: es bräuchte mehr Fläche, um die gleiche Menge an Lebensmitteln zu produzieren. Ist der Fokus auf mehr Nachhaltigkeit angesichts des Hungers in der Welt vertretbar?

Ein Zurück in die Vergangenheit werde es mit ihm nicht geben, so Özdemir. Denn Ertragssteigerungen um jeden Preis hätten erst zur aktuellen Biodiversitäts- und Klimakrise geführt. "Ich werde nichts machen, was die Klimakrise verschärft und gleichzeitig dazu beiträgt, dass ich die Existenzgrundlage unserer Landwirte morgen kaputtmache, indem wir kaputte Böden haben, indem wir das Wasser versauen. Das ist keine nachhaltige Zukunft. Wir müssen aufhören das als Gegensatz zu betrachten."

Informationsaustausch statt Gräben

Seine Lösung: Informationen und Austausch. Mit besserer Wissensvermittlung könne man auch im Biolandbau die Erträge noch deutlich steigern und trotzdem nachhaltig wirtschaften. Außerdem sei Bio gar nicht überall sinnvoll. Mehr Nachhaltigkeit – ohne Bio-Label – könnten aber auch die 70 Prozent konventionell wirtschaftenden Landwirte leisten.