Landwirte freuen sich über Milchpreise auf Rekordniveau

60 Cent vielleicht nur ein einmaliges Hoch

Auch Landwirtin Ruth-Maria Frech ist sich bewusst, dass die 60 Cent pro Liter Milch nicht von Dauer sind. "Man muss sich drauf einstellen, dass es nicht ganz so rosig bleibt, wie es gerade ist und trotzdem wirtschaften", sagt die 30-Jährige. Sie hat sich an das Auf und Ab beim Milchpreis gewöhnt und will den Hof in Icking mit den 50 Kühen, den sie von ihren Eltern übernommen hat, weiterführen. Milcherzeugung macht ihr Spaß. Im Augenblick ganz besonders.