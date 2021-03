Landtagswahlen: Wird jetzt mit der Corona-Politik abgerechnet?

Die Meinungsforscher blicken mit großer Spannung auf den kommenden Sonntag. "Es ist eine spezielle Wahl für uns Wahlforscher", sagt der Geschäftsführer von Infratest dimap, Nico Siegel, im Dossier Politik des Bayerischen Rundfunks. Denn die Umstände dieser Wahl sind speziell: Das Thema Corona bestimmt den öffentlichen Diskurs und der Wahlkampf wird durch die Pandemie erschwert – vor allem für die Opposition.

Amtsinhaber im Scheinwerferlicht

In Rheinland-Pfalz profitiert SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer, in Baden-Württemberg der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann ganz besonders von der Aufmerksamkeit, die das Pandemie-Management den Regierungschefs garantiert. "Corona hat einfach den Scheinwerfer in der öffentlichen Berichterstattung ganz stark auf die Landesmütter und Landesväter gelegt", sagt der Meinungsforscher und Politikwissenschaftler Siegel, "da ist im Wahlkampf für die Opposition wenig Platz, um eigene Themen zu setzen."

Entsprechend schwer tut sich etwa in Rheinland-Pfalz der CDU-Politiker Christian Baldauf, der nicht nur gegen die populäre Dreyer antreten muss, sondern auch mit den Folgen der CDU-Masken-Affäre zu kämpfen hat.

Corona ist nicht der Maßstab

Dabei werden die amtierenden Ministerpräsidenten weniger an ihrer Corona-Politik gemessen, da ist sich Siegel sicher. Winfried Kretschmann und Malu Dreyer liegen in Umfragen vor allem vorn, weil in der Krise Beständigkeit ein hoher Wert ist.

"Gerade in der Corona-Krise ist es eben wichtig, ob ein Ministerpräsident oder eine Ministerpräsidentin wie Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz es schafft, den Menschen klarzumachen, dass sie für das Land da sind und nicht primär für die eigene Partei", sagt Siegel, "und dass sie Eigenschaften wie Sympathie, aber auch Führungsstärke transportieren." Winfried Kretschmann zähle in dieser Hinsicht zu "den stärksten Ministerpräsidenten der Bundesrepublik".

Unzufriedenheit und Vertrauensverlust

Wahlforscher beobachten zuletzt eine steigende Unzufriedenheit mit dem Corona-Krisenmanagement. Der letzte ARD-Deutschlandtrend von Infratest dimap zeigt, dass zwei Drittel bis drei Viertel der Deutschen mit den wesentlichen Maßnahmen nicht zufrieden sind. "Sicher ist, dass die Politik in den letzten Wochen Vertrauen verspielt hat", sagt Meinungsforscher Siegel.

Unklar ist aber, wie sich dieser Vertrauensverlust im Wahlverhalten ausdrücken wird. Unzufriedene Wähler machten ihr Kreuz vor allem bei der AfD und der Linken. In Baden-Württemberg bestehe auch für die FDP eine Chance, Menschen, die mit dem Corona-Management der Regierungsparteien unzufrieden sind, zu gewinnen, meint Infratest-dimap-Chef Siegel.

Langfristige Prognose schwierig

Die Corona-Krise und ihre Auswirkungen auf das Wahlverhalten und die Einstellung zur Demokratie werde die Meinungsforscher noch lange beschäftigen, da ist sich Siegel sicher, "derzeit sehen wir noch keine große Erosion. Aber wir sehen, dass die Zufriedenheit mit dem Krisenmanagement nur noch halb so hoch ist, wie vor einem Jahr."

Werden die Verlierer der Pandemie - wie Solo-Selbstständige, Gastronomen, oder Kurzarbeiter - gar nicht zur Wahl gehen oder ihr Kreuz bei einer Protestpartei machen? Diese Fragen sind es, die die Wahl am Sonntag auch für Meinungsforscher so besonders macht.

