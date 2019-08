Landtagswahlen im Osten: Was bedeuten sie für den Bund?

Es gibt Bundesländer, in denen regiert seit Jahren ein und dieselbe Partei. Mal mit Koalitionspartnern, mal ohne. In Bayern ist das die CSU. In Brandenburg ist seit der Wende die SPD an der Macht, in Sachsen regiert seit 1990 die CDU. Diese scheinbar unverrückbare Kontinuität droht am Sonntag ins Wanken zu geraten.

Starke AfD schwächt SPD und CDU

Wahlforscher sagen der AfD sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg einen Höhenflug voraus. In Vorwahlumfragen lag die AfD in Brandenburg zeitweise sogar gleichauf mit der SPD (22 Prozent). Sollten die Sozialdemokraten nicht mehr stärkste Kraft werden, wäre das ein schwerer Schlag für die ohnehin geschwächte Bundes-SPD. Denn die Sozialdemokraten müssen voraussichtlich auch ein schlechtes Ergebnis in Sachsen verkraften. Weniger als zehn Prozent werden der SPD in Vorwahlumfragen vorausgesagt. Möglicherweise schneidet die SPD in Sachsen noch schlechter ab als bei der Landtagswahl in Bayern vor einem Jahr (9,7 Prozent).

Sachsen ist eine Hochburg der AfD. Der sächsische Spitzenkandidat Jörg Urban bekennt offen seine Sympathie für den "Flügel", die AfD-Gruppierung von Rechtsaußen Björn Höcke. Zuletzt gingen die Umfragewerte für die AfD etwas nach unten. Dennoch dürfte die AfD deutliche Gewinne einfahren und vermutlich auf dem zweiten Platz hinter der CDU landen. Den Christdemokraten droht das schlechteste Ergebnis, das sie in Sachsen je hatten.

Einsatz von Hans-Georg Maaßen in Sachsen von Kretschmer unerwünscht

Die konservative Gruppe der CDU, die Werteunion, hat einen prominenten Wahlkämpfer nach Sachsen gelockt: den ehemaligen Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen. Als tatsächlich die Umfragewerte für die CDU stiegen, verbuchte die Werteunion das auf ihr Konto. Ministerpräsident Kretschmer aber sah den Einsatz von Maaßen in Sachsen kritisch. Maaßen beendete daraufhin seine Wahlkampfhilfe. Auch in Brandenburg betonte CDU-Spitzenkandidat Ingo Senftleben bei Auftritten von Maaßen stets: "Wir haben ihn nicht eingeladen."

Schlechtes Ergebnis der CDU schadet Annegret Kramp-Karrenbauer

Die CDU-Chefin hat einen unguten Sommer hinter sich. Zuletzt musste sie dementieren, dass sie Hans-Georg Maaßen aus der Partei ausschließen wolle. Ihre unglückliche Formulierung hat ihre Position als Parteichefin und vor allem als potenzielle Kanzlerkandidatin weiter geschwächt. Annegret Kramp-Karrenbauer könnte einen CDU-Erfolg gut für sich gebrauchen. Die CDU-Chefin würde davon profitieren, wenn Michael Kretschmer in Sachsen ein stabiles Regierungsbündnis zimmern könnte. Sollten sich aber in der Sachsen-CDU die Kräfte durchsetzen, wonach sich die CDU in einer Minderheitsregierung von der AfD tolerieren ließe, müsste Kramp-Karrenbauer ein Machtwort sprechen.

CDU schließt Zusammenarbeit mit AfD und der Linken aus

Es gibt einen klaren Parteitagsbeschluss der Bundes-CDU, wonach die Partei weder mit der AfD noch mit der Linkspartei zusammenarbeitet. Genau das könnte der CDU in Sachsen aber auf die Füße fallen. Sollte nämlich die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern und würden SPD und Grüne schlechter abschneiden als in den jüngsten Vorwahlumfragen, dann müsste die CDU gezwungenermaßen mit der Linken verhandeln oder sich zumindest in einer Minderheitsregierung tolerieren lassen – entweder von der Linken oder der AfD. Beides ist nach dem Beschluss der Bundes-CDU eigentlich unmöglich.

Grüne werden zum Zünglein an der Waage

Die Grünen könnten bei den Landtagswahlen ihre Erfolge vorangegangener Wahlen fortsetzen. Denn sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen ist es gut möglich, dass sie als Koalitionspartner gebraucht werden. Während die Verhandlungen in Brandenburg über ein rot-rot-grünes Bündnis ohne erbitterte Kämpfe über die Bühne gehen könnten, dürfte die Koalitionsbildung in Sachsen deutlich komplizierter werden.

Der CDU-Landesverband ist eher konservativ und entgegen dem Bundestrend nicht besonders offen für ein Bündnis mit den Grünen. Ministerpräsident Kretschmer schließt eine Minderheitsregierung unter seiner Führung aus. Insofern bliebe ihm gar nichts anderes übrig als mit den Grünen zu verhandeln.

Würden die Grünen nach den Wahlen in beiden Bundesländern mitregieren, könnte das auch die Bundespartei als Erfolg verbuchen. Denn im Osten waren die Grünen jahrelang schwach oder gar nicht erst in den Landtagen vertreten. Kämen sie aber in Sachsen und Brandenburg an die Macht, wären sie in allen ostdeutschen Bundesländern und Berlin mit Ausnahme von Mecklenburg-Vorpommern an der Regierung beteiligt.

Was passiert am Montag nach der Wahl mit der GroKo in Berlin?

Vermutlich zunächst einmal nichts. Es gibt keinerlei Hinweise, dass die SPD am Tag nach den Wahlen aus der Regierung aussteigt. Formal müsste das Vizekanzler Olaf Scholz ankündigen. Der SPD-Finanzminister aber steht zur Großen Koalition und will sie auch als möglicher neuer Parteichef nicht aufkündigen. Die SPD steckt mitten in der Findung neuer Vorsitzender.

Die Interimsführung unter Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel hat nicht vor, eine neue Parteiführung vor vollendete Tatsachen zu stellen. Schon am kommenden Mittwoch beginnt die erste Regionalkonferenz, in der sich die Kandidaten für den SPD-Parteivorsitz der Basis stellen. Erst wenn die SPD eine neue Führung hat, wird sich zeigen, wohin die Reise geht: raus aus der GroKo oder weiterhin mit der Union regieren.