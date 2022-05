Landtagswahlchaos: Bundeswahlleiter bescheinigt Berlin Versagen

Daniela Ludwig, ehemals Drogenbeauftragte der Bundesregierung, jetzt Vorsitzende des Wahlprüfungsausschusses des Bundestags, ahnt schon, was da kommen mag. Ganze zwanzig Minuten spricht die CSU-Bundestagsabgeordnete zu Beginn der Sitzung über die Tagesordnung der anstehenden Sitzung: "Ich wünsch' uns heute viel Erfolg, aber auch Geduld", sagt Ludwig mit ironischem Unterton.

Sie und die Abgeordneten müssen sich gleich in die Untiefen des Berliner Wahltags einarbeiten. Ludwig leitet eine Sitzung, die dazu führen könnte, dass die Bundestagswahl wiederholt werden muss – zumindest in einigen Berliner Bezirken.

Marathon und Corona: zu viel los am Tag der Wahl

Am 26. September 2021 fanden in Berlin nicht nur die Bundestagswahl statt, sondern auch die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus, zu den Bezirksverordnetenversammlungen und der Volksentscheid zur Enteignung der "Deutsche Wohnen" statt. Gleichzeitig rannten fast 25.000 Menschen durch die Hauptstadt, noch weitaus mehr feuerten die Läuferinnen und Läufer an: Wegen des Berlin-Marathons waren zahlreiche Straßen gesperrt. Der Weg zum Wahllokal war also mitunter ein beschwerlicher.

Das alles wussten die Verantwortlichen bereits im Vorfeld. Der Marathon-Termin stand lange fest, der Tag der Bundestagswahl ebenso frühzeitig. Die Frage, ob das alles zu stemmen sei, stand im Raum. Die Landeswahlleitung Berlins war der Meinung, das geht.

Allerdings standen wegen der anhaltenden Corona-Pandemie zahlreiche übliche Wahllokale nicht zur Verfügung. In Altenheimen wurde nicht gewählt, um die Bewohnerinnen und Bewohner zu schützen. Dazu kam, dass viele Wahlhelfer kurzfristig absprangen, um sich selbst vor einer Corona-Infektion zu schützen.

Hohe Wahlbeteiligung war absehbar, Chaos bei Stimmzetteln

Bundeswahlleiter Georg Thiel hat hunderte Eingaben, Beschwerden und Dokumentationen über den Wahlabend in Berlin nicht nur gelesen, sondern studiert. Er will verstehen, wie es am Wahlabend so weit kommen konnte, dass Wahlberechtigte ihre Stimme nicht abgeben konnten: entweder weil es in ihrem Wahllokal keine Stimmzettel mehr gab oder weil sie zu fortgeschrittener Stunde ihre Stimme nicht mehr abgeben konnten. Einige Wahllokale waren bis weit nach 18 Uhr geöffnet. Eine hohe Wahlbeteiligung sei bereits absehbar gewesen, da der Anteil der Briefwähler den Trend vorgegeben hatte, so Thiel.

Darf in einem "zivilisierten Land" nicht passieren

Dass Stimmzettel fehlten, hätte nicht sein müssen: "Man muss das Licht nicht bestellen, wenn es dunkel wird, sondern am Mittag", kritisiert Thiel. Viele Wahllokale hätten viel zu spät reagiert und neue Stimmzettel bestellt. Diese kamen mitunter nicht mehr rechtzeitig an, weil beispielsweise ein Lkw voller Stimmzettel buchstäblich im Stau stand. Deswegen konnten Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme nicht abgeben. Thiel kann es nicht fassen: "Wir sind hier in einer Bundeshauptstadt eines zivilisierten Landes, da darf so was nicht passieren!"

Bundeswahlleiter fordert teilweise Wiederholung der Wahl

Die Fraktionen aller im Bundestag vertretenen Parteien können dem Bundeswahlleiter und der stellvertretenden Landeswahlleiterin von Berlin, Ulrike Rockmann, Fragen stellen. Die wichtigste übernimmt die Ausschussvorsitzende Daniela Ludwig selbst. "Was wollen sie erreichen?" fragt Ludwig Thiel. Der Bundeswahlleiter gibt zu, er habe lange überlegt, ob er Einspruch erhebt, schließlich passiere das zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik.

Am Ende habe er sich wegen der zahlreichen lückenhaften Dokumentationen der Bezirke, der chaosartigen Zustände vor den Wahllokalen und schließlich der Berichte vom Wahlabend dazu entschieden. Es könne nicht sein, dass im Fernsehen bereits die Hochrechnungen laufen, aber die Leute noch wählen können, schildert Thiel seine Gründe für die Forderung: Die Bundestagswahl muss in einigen Bezirken Berlins wiederholt werden!

"Systematisches Versagen" in Berlin

In der Ausschusssitzung gehen die Abgeordneten Stück für Stück jeden Wahlbezirk durch, um ein klares Bild darüber zu bekommen, wo einfach die Wartezeiten ein bisschen länger waren und wo aber tatsächlich Fehler und Pannen passiert sind, die mandatsrelevant waren. Das heißt, das Bundestagswahlergebnis hätte wesentlich anders ausgesehen, es wäre nicht der Direktkandidat von Partei A, sondern von Partei B in den Bundestag eingezogen.

Ob die Wahl tatsächlich wiederholt wird, entscheidet sich erst in den kommenden Wochen. Endgültig muss der Bundestag darüber entscheiden. Bundeswahlleiter Georg Thiel will mit seinem Einspruch aber noch mehr erreichen: "Das darf sich nicht wiederholen", sagt er und glaubt gleichzeitig nicht daran.

Sein Vertrauen in die Verwaltung der Bundeshauptstadt ist nicht sehr groß. In Hamburg, München und Köln habe schließlich auch alles geklappt, sagt er. In der Hauptstadt aber scheine es sich um ein komplettes systematisches Versagen der Wahlorganisation zu handeln.