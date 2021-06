Sachsen-Anhalt: Erste Regierungsoption vom Tisch

Kritik an Grünen-Entscheidung

Die Absage der Grünen an eine Neuauflage der Kenia-Koalition hält CDU-Landeschef Sven Schulze für verfrüht. "Ich persönlich kann nur eins sagen: Das ist jetzt der falsche Zeitpunkt, so früh nach der Wahl schon irgendwelche Dinge für die Zukunft kategorisch auszuschließen", sagte Schulze beim Nachrichtenradio MDR Aktuell. "Gebraucht wird am Ende jeder, der dieses Land mitentwickeln möchte." Es gehe ausschließlich um das Interesse des Landes Sachsen-Anhalt.

FDP will kein "Reserverad" sein

Als Alternative wäre in Sachsen-Anhalt auch eine Koalition aus CDU, SPD und FDP denkbar. Die Spitzenkandidatin der Liberalen, Lydia Hüskens, hatte sich über eine Beteiligung an einer Koalition, in der es auf die Stimmen der FDP nicht ankommt, aber bereits skeptisch geäußert. Die FDP werde kein "Reserverad" oder ein "Komfortpartner" für eine solche Koalition sein.

Die CDU hatte zuvor beschlossen, Sondierungen mit SPD, FDP und Grünen führen zu wollen. Heute wollen sich die zukünftigen Fraktionen der potenziellen Regierungsparteien jeweils im Landtag treffen und über das weitere Vorgehen beraten.

CDU deutlicher Wahlsieger

Die CDU hatte bei der Wahl am Sonntag 37,1 Prozent der Stimmen erlangt (2016: 29,8). Die AfD blieb mit 20,8 Prozent unter ihrem alten Ergebnis (24,3). Die im Osten generell eher schwachen Grünen verbesserten sich leicht, sie kamen auf 5,9 Prozent (5,2). Die SPD verzeichnete mit 8,4 Prozent ihr bisher schlechtestes Ergebnis in Sachsen-Anhalt (10,6). Die Linke fiel auf 11,0 Prozent (16,3). Die FDP erreichte 6,4 Prozent (4,9).