Landtagswahl in Wien: Prognose sieht SPÖ vorne - Debakel für FPÖ

Bei der Kommunalwahl in Wien liegen die Sozialdemokraten nach einer ersten Trendprognose klar in Führung. Das berichtete der ORF unmittelbar nach Schließung der Wahllokale. Laut Demoskopen kann die SPÖ von Bürgermeister Michael Ludwig mit 42 Prozent der Stimmen rechnen - das wären 2,4 Prozentpunkte mehr als beim Urnengang vor fünf Jahren.

FPÖ verliert laut Prognose über 20 Prozentpunkte

Die traditionell in Wien schwache Volkspartei (ÖVP) hat demnach 8,3 Prozentpunkte gewonnen und kommt mit 17,5 Prozent auf den zweiten Platz. Die rechtspopulistische FPÖ ist hingegen nach der Ibiza-Affäre rund um ihren Ex-Chef Heinz-Christian Strache im vergangenen Jahr um über 20 Prozentpunkte auf 10,0 Prozent abgestürzt. Der über die Affäre gestürzte frühere Vizekanzler Strache kommt der Prognose zufolge mit seiner neu gegründeten Partei "Team HC Strache - Allianz für Österreich" auf 4,0 Prozent und würde damit den Einzug in das Wiener Stadtparlament verfehlen.

Die Grünen, die derzeit mit der SPÖ in Wien regieren, konnten laut Prognose ihren Anteil um 3,2 Prozentpunkte auf 15,0 Prozent verbessern. Die liberalen Neos erreichten demnach 8,0 Prozent.

So viele Briefwähler wie noch nie

Insgesamt waren in der Hauptstadt rund 1,36 Millionen Menschen aufgerufen zu wählen. Noch nie wurden bei einer Kommunalwahl so viele Wahlkarten für die Briefwahl ausgestellt. Mit der Auszählung der Briefwahlstimmen wird am Montag begonnen.

Die Prognose der Demoskopie-Institute SORA, ARGE Wahlen und Peter Hajek basiert auf der Befragung von 4.000 Wählern und hat noch eine erhebliche Schwankungsbreite. Sie berücksichtigt bereits das voraussichtliche Abstimmungsverhalten von rund 380.000 Briefwählern. Wien ist Stadt und Bundesland zugleich.