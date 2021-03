Landtagswahl in Rheinland-Pfalz: Unbekannter gegen Herzensfrau

Fast wie bei Malu Dreyer zu Hause: ein riesiges beiges Designersofa, zwei kleine Sessel, ein flauschiger Teppich und im Hintergrund ein Bücherregal. Auf dem Sofa sitzt ganz entspannt die 60-jährige SPD-Ministerpräsidentin und lächelt und lächelt. Dieses Wohlfühl-Ambiente wurde eigens für den Wahlkampf in der SPD-Parteizentrale in der Mainzer Innenstadt für ein Internet-TV-Studio geschaffen.

Harmonische Ampel-Koalition

Die Ministerpräsidentin ist zwar traurig, dass sie in Corona-Zeiten nicht wie sonst bei Auftritten vor Publikum Feedback von den Menschen bekommt, aber sie ist froh, dass sie wenigstens digital ihre Botschaft verbreiten kann:

"Wir regieren sehr gut und harmonisch und ich kann mir auch vorstellen, so weiter zu machen." Malu Dreyer

Tatsächlich hat die Ampel-Koalition von SPD, Grünen und FDP in Rheinland-Pfalz in der vergangenen Legislaturperiode geräuschlos und effizient funktioniert.

Malu Dreyer ist überaus beliebt

In der Bevölkerung genießt Malu Dreyer großes Vertrauen und ist überaus beliebt. Da ist es nur konsequent, dass die SPD im aktuellen Wahlkampf alles auf Dreyer setzt: "Wir mit ihr" lautet der Wahlkampfslogan, der auf fast allen Plakaten prangt. Unterlegt mit einem Foto der strahlenden Spitzenkandidatin, deren Namen sie schon gar nicht mehr dazuschreiben. Das Logo der Partei ist verschwindend klein – als ob die SPD inzwischen Angst hätte, allzu deutlich mit ihrem Namen zu werben.

Christian Baldauf hat Probleme, bekannt zu werden

Der 53-jährige Christian Baldauf ist zu einem Termin in die Eifel gekommen. In Kempenich, eingebettet zwischen grünen Hügeln hat die Firma Wolfcraft ihren Hauptsitz. Werkzeugbänke und Laminatschneider, Schraubendreher und Sägen – alles, was das Handwerkerherz begehrt, wird von Wolfcraft vertrieben. Das meiste davon wird in der Slowakei hergestellt, dann nach Kempenich geliefert, umgepackt und in die Welt verschickt.

Thomas Wolff, der mit seinem Bruder seit 38 Jahren das Familienunternehmen Wolfcraft leitet, führt Baldauf durch den Betrieb. Der CDU-Spitzenkandidat will weniger Bürokratie, dafür mehr Lehrer. Gute Straßen und ein schnelles Internet im ganzen Land. Doch Corona macht es für ihn nicht gerade leicht, sich bekannt zu machen: keine Großveranstaltungen, kein Straßenwahlkampf, kein Händeschütteln auf dem Marktplatz. Der CDU-Wahlkämpfer Baldauf weiß um das Problem. Christian Baldauf bleibt zuversichtlich: "Ich brauche schon fünf Jahre, vielleicht ein bisschen länger, um aus dem Land richtig was zu machen."

Schatten der schwachen Bundes-SPD

Seit 30 Jahren regiert die SPD in Rheinland-Pfalz. Malu Dreyer, die Kurt Beck 2013 folgte, tritt nun zum zweiten Mal als Spitzenkandidatin an. Trotz ihrer allgemeinen Beliebtheit wissen die Genossen, dass es nicht einfach wird. Zu sehr legt sich der Schatten einer immer schwächer werdenden Bundes-SPD auch über Rheinland-Pfalz. Ob Malu Dreyer sich gegen den Trend anstemmen kann, ist nicht sicher. Sicher aber ist, dass Grüne und FDP gern die Koalition mit der SPD fortsetzen wollen. Und jede Fraktion schließt eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch aus.