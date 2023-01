Landtagswahl in Niederösterreich: Starke Zugewinne für FPÖ

Die Landtagswahl in Niederösterreich galt als bundespolitischer Stimmungstest. Einer ersten Hochrechnung des ORF zufolge profitiert vor allem die rechte FPÖ. Sie kommt auf 25,4 Prozent der Stimmen. Mit einem Zugewinn von mehr als zehn Prozentpunkten wird die FPÖ damit zur zweitstärksten politischen Kraft hinter der konservativen ÖVP von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die einen herben Verlust einstecken musste.

ÖVP verliert fast zehn Prozentpunkte

Die Kanzlerpartei ÖVP büßte fast zehn Prozentpunkte ein und erhielt laut der Hochrechnung 39,7 Prozent der Stimmen. Mikl-Leitner hat damit die absolute Mehrheit im Landesparlament verloren, ist also künftig auf Partner angewiesen. Die sozialdemokratische SPÖ fiel demnach mit 20,7 Prozent hinter die FPÖ zurück. Die Grünen lagen bei 7,3 Prozent, die liberalen Neos bei 6,2 Prozent.

Bundespolitik im Wähler-Fokus

Die 1,3 Millionen Wahlberechtigten trafen ihre Entscheidung laut Umfragen nach bundespolitischen und globalen Themen wie Inflation, Umwelt und Klima, sowie Asyl und Migration. Die ÖVP von Bundeskanzler Karl Nehammer hatte vor und während des Wahlkampfes mit einer Vertrauenskrise infolge von Korruptionsermittlungen im Zusammenhang mit dem Ibiza-Skandals zu kämpfen.

Es ist die erste von drei Landtagswahlen in Österreich in diesem Jahr. Österreichweit ist die FPÖ zumindest in Umfragen auf Platz eins, also noch stärker als in Niederösterreich, dem größten Bundesland mit 1,3 Millionen Wahlberechtigten.

Debatte um Umgang mit der FPÖ

Das Wahlergebnis in Niederösterreich dürfte aber auch die Diskussion um die ÖVP-Grünen-Regierung in Wien weiter befeuern - und die Diskussion über den Umgang mit der FPÖ. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte letzte Woche erklärt hatte, er würde Europafeinde - er meinte die FPÖ - nie mit einer Regierungsbildung beauftragen, selbst wenn sie Wahlen gewinnen würde.

ÖVP-Kanzler Nehammer hat in den Umfragen aktuell keine Regierungsmehrheit. Österreichweit gewählt wird erst nächstes Jahr - vorausgesetzt es gibt keine vorgezogenen Neuwahlen, die aber heute noch kein Thema sind.

Mit Informationen von dpa