Landtagswahl in Baden-Württemberg: Hochrechnung sieht Grüne vorn

Kretschmann seit 2011 Ministerpräsident

Winfried Kretschmann ist seit 2011 Ministerpräsident in Baden-Württemberg und wurde zum ersten grünen Landeschef in Deutschland. Zunächst regierte er in einem grün-roten Bündnis, seit 2016 in einer Koalition mit der CDU. Bei jener Wahl erreichten die Grünen 30,3 Prozent und waren zum ersten Mal in ihrer Geschichte stärkste Kraft auf Landesebene.

Die CDU verlor bei der Wahl 2016 deutlich an Zustimmung und erreichte 27 Prozent. Da die SPD wie die Union zweistellige Verluste hinnehmen musste, reichte es nicht für eine Neuauflage von Grün-Rot - und die CDU wurde Juniorpartner unter Kretschmann.

Bei ihrer ersten Landtagswahl in Baden-Württemberg erreichte die AfD 2016 15,1 Prozent und wurde drittstärkste Kraft. Die FDP kam damals auf 8,3 Prozent, die Linke scheiterte an der Fünf-Prozent-Hürde.