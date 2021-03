Landtagswahl: Der konservative Kult um Winfried Kretschmann

Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg und Spitzenkandidat der Grünen: Ist dieser Mann tatsächlich ein Grüner? Nein, sagte der Maschinenbauer Ingo Dreher aus der Nähe von Tuttlingen gegenüber der Reporterin, als er vor zehn Jahren zum ersten Mal diese Partei gewählt hatte. "Herr Kretschmann ist ein CDUler, der grüne Politik vertritt. Der macht genau das, was ich für gutheiße. Er ist in Wirtschaftsfragen, in seinem persönlichen Umfeld genauso gestrickt wie ich, nämlich konservativ. Aber dann natürlich auch Aussagen, was ist in 100 Jahren? Wir können hier ja keine Wüste hinterlassen."

Inzwischen ist die grüne Partei in Baden-Württemberg Volkspartei und Winfried Kretschmann Kult. Der 72-jährige aus Sigmaringen tritt zum dritten Mal als Spitzenkandidat der Grünen an. Seine Partei hat ihren Wahlkampf ganz auf ihn zugeschnitten.

Kretschmann ist uneitel und behäbig

"Kanten geben Halt" steht auf vielen der großen Plakate, die sein Gesicht und seinen weißen Bürstenhaarschnitt zeigen. Das Parteilogo ist so winzig klein, dass man es übersieht. Mitten im zweiten Lockdown forderte Kretschmann die Bürgerinnen und Bürger im SWR-Radio mit fast pastoralen Worten zum Durchhalten auf: "Wenn jemand eine Wanderung nach Santiago de Compostella auf dem Jakobsweg macht und 500 Kilometer hinter sich hat, die Gelenke schmerzen, aber er sieht die Kathedrale, da wird er ja nicht schlappmachen, sondern nochmal alle Reserven mobilisieren, damit er dort ankommt. Unsere Kathedrale ist das Impfen."

Das ist typisch für Kretschmann. Er ist tief gläubig, im Habitus behäbig, uneitel, unpopulistisch, eigensinnig - und souverän in der Krise.

Credo: zuerst das Land, dann die Partei

Professor Frank Brettschneider von der Universität Stuttgart-Hohenheim betont, dass Kretschmann das stärkste Pfund der Grünen überhaupt sei. Denn: "Er hat die Gelegenheitswähler von 2011 nicht verschreckt, sondern im Gegenteil überzeugt mit seiner auch konservativen Art, er hat eine hohe Glaubwürdigkeit."

Kretschmanns Credo lautet: Zuerst das Land und dann die Partei. Er war und ist zum Beispiel gegen etwaige Pläne seiner Partei, eine Vermögensteuer einzuführen.

Kretschmann betont Heimat und Dialekt

Kretschmann kann Hannah-Arendt-Zitate passend in den Diskurs einwerfen und dann auch wieder den Revolutionär geben. Denn er hat Terrains besetzt, die für klassische Grüne Tabus sind, sagt Professor Brettschneider: "Er hat sich sehr stark gemacht für den Dialekt. Er hat das Thema Heimat neu aufgeladen, nicht rückwärtsgewandt reaktionär, sondern sozusagen Heimat ist Teil unserer Identität."

Bei Direktwahl: 70 Prozent CDU-Anhänger wären für ihn

Josef Weber, Landwirt aus Mettenberg bei Biberach mit einem Hof seit 1780 in seiner Familie, der konservativ lebt und grün fühlt und wählt, erklärt, warum sich die Mitte der Gesellschaft von Kretschmann angesprochen fühlt: "Es passieren absolut keine Skandale mit ihm. Er steht auf dem Boden mit beiden Füßen, und das spürt man eben auch."

Gäbe es eine Direktwahl des Ministerpräsidenten, dann würden rund siebzig Prozent der CDU-Anhänger für ihn stimmen. Der Kult hat nur einen einzigen Knackpunkt. Auf genau den spielte Kretschmanns CDU-Herausforderin, Susanne Eisenman, im SWR-Fernsehduell vor gut zwei Wochen an: "Politik der ruhigen Hand ist durchaus auch sinnvoll, nur die Hand sollte halt dabei nicht einschlafen."