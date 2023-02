Landkreistag-Chef: Flüchtlingszahlen "sozialer Sprengstoff"

"Die aktuelle Situation birgt enormen sozialen Sprengstoff. Die Menschen fangen an, am Rechtsstaat zu zweifeln. Wir sehen ja schon, wie einzelne rechte Gruppen die Lage missbrauchen und ausschlachten wollen. Das darf auf keinen Fall passieren", warnt der Präsident des Landkreistages, Reinhard Sager (CDU), im Interview mit der Bild-Zeitung. Er befürchtet deutlich steigende Flüchtlingszahlen in diesem Jahr. Im Januar seien rund 30.000 Flüchtlinge aus Drittstaaten nach Deutschland gekommen.

Mancherorts gibt es Protest gegen die geplanten Unterkünfte. BR-Recherchen zeigen, wie Neonazis in Oberfranken diese Proteste für ihre Zwecke nutzen.

Sager: Mehr Flüchtlingszahlen als 2015/16

Wenn es so weitergehe, werde man in diesem Jahr deutlich über dem Wert von 2022 liegen, sagte Landkreis-Chef Sager. Er verstehe nicht, warum die Hilferufe der Kommunen im Kanzleramt bislang verhallten. Dem Landkreis-Chef zufolge fehlen auf das Jahr gerechnet rund zwei Milliarden Euro allein für Unterkunftskosten: "Gehen die Flüchtlingszahlen weiter nach oben, bräuchten wir natürlich mehr."

Und er warnt weiter: "Wir haben mehr Flüchtlinge als 2015/16, die Situation ist also dramatischer als damals. Trotzdem erhalten die Kommunen viel weniger Geld als damals. Die Bundesinnenministerin hat eben nicht die Kompetenz, über Finanzfragen zu entscheiden." Bundeskanzler Olaf Scholz müsse das Thema zur Chefsache machen.

Einer am Freitag veröffentlichten Umfrage zufolge hält eine Mehrheit der Menschen in Deutschland die Situation hingegen für beherrschbar. Laut dem ZDF-"Politbarometer" sind 57 Prozent der Meinung, dass Deutschland die Flüchtlingszahlen verkraften kann, 40 Prozent sind der gegenteiligen Auffassung.

Faeser nach Flüchtlingsgipfel: Flüchtlinge besser in Europa verteilen

Bei dem Flüchtlingsgipfel am Mittwoch hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser Ländern und Kommunen eine bessere Abstimmung bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen versprochen. Mehr Geld vom Bund gibt es vorerst allerdings nicht.

Im vergangenen Jahr habe der Bund 3,5 Milliarden Euro an Länder und Kommunen überwiesen, sagte Faeser. Im laufenden Jahr seien 2,75 Milliarden Euro eingeplant. Bis Ostern soll es weitere Gespräche über mögliche zusätzliche Finanzhilfen des Bundes geben.

Zugleich fordert Faeser eine stärkere Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Polen etwa habe rund 1,5 Millionen Ukrainer aufgenommen, Spanien dagegen nur wenig mehr als 100.000. In Deutschland stammten derzeit acht von zehn Asylbewerbern aus der Ukraine. Zusammen mit dem Finanzministerium sowie der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben versprach Faeser, die Kommunen bei der Suche nach Unterkünften zu unterstützen.

CSU-Landrat kritisiert "Berliner Blase"

Sebastian Gruber, CSU-Landrat in Freyung-Grafenau und niederbayerischer Bezirksvorsitzender des Bayerischen Landkreistages, bezeichnet die Ergebnisse des Gipfels als "ernüchternd, enttäuschend und erschreckend".

An der Basis gebe es keine Kapazitäten mehr für weitere Flüchtlinge, die Integration gelinge nicht mehr, es fehlten Plätze in Kitas und Schulen. Es sei höchst bedenklich, dass die Situation und das wahre Leben vor Ort in der "Berliner Blase" nicht mehr wahrgenommen würden, so der Freyunger Landrat.

Es gebe keine kurzfristigen Hilfen, keine Perspektiven oder belastbare Aussagen: "Stattdessen rühmt sich die Bundesinnenministerin mit praxisfernen Dashboards. Die Gemeinden, Städte und Landkreise sind offensichtlich Fußabstreifer des Bundes. Da fehlen mir die Worte. Die Fassungslosigkeit ist in der Region zu spüren."

Bayerischer Grünen-Landrat warnt

Immer wieder für Aufsehen sorgt auch Miltenbergs Landrat Jens Marco Scherf von den Grünen – zuletzt mit einem Talkshowauftritt, zuvor mit einem Brandbrief an Kanzler Scholz. Am Tag des Flüchtlingsgipfels sagte Scherf im BR24-Gespräch, dass die Aufnahme Geflüchteter von Woche zu Woche schwerer werde: Bei jeder neuen Anmietung von Unterkünften gebe es Auseinandersetzungen mit Nachbarschaft, Ortspolitik und Bevölkerung.

"Die Akzeptanz ist deutlich zurückgegangen", so Scherf. Die Kritik und Ablehnung werde zugleich immer heftiger. Dass das Landratsamt um jede neue Unterkunft ringen müsse, liege vor allem auch am angespannten Wohnungsmarkt und der allgemeinen Belastungsgrenze der Helfer, die erreicht sei.

Mit Informationen von AFP und dpa