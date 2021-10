Landeswahlleitung will Einspruch gegen Berlin-Wahl einlegen

Die Landeswahlleitung will beim Berliner Verfassungsgerichtshof Einspruch gegen Ergebnisse der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 26. September einlegen. In zwei Wahlkreisen habe es Wahlrechtsverstöße gegeben, die Auswirkungen auf die Mandatsverteilung haben könnten.

Der Einspruch bezieht sich auf den Wahlkreis 6 im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf und den Wahlkreis 1 im Bezirk Marzahn-Hellersdorf. Dort sei bei den Erststimmen, die entscheidend sind für das Direktmandat, der Abstand zwischen Erst- und Zweitplatziertem sehr gering. "In diesen Fällen könnten sich Unregelmäßigkeiten mandatsrelevant ausgewirkt haben", erläuterte die inzwischen zurückgetretene Landeswahlleiterin Petra Michaelis.

Unregelmäßigkeiten in 207 Wahllokalen

Insgesamt sei es in 207 von 2.257 Wahllokalen zu Unregelmäßigkeiten gekommen. "Das ist eine Zahl, die uns alle erschrecken muss und auch ärgern muss", so Michaelis. Immerhin könne sie auch feststellen, dass die Wahl in über 2.000 Wahllokalen problemlos abgelaufen sei.

Lange Liste von Fehlleistungen

Michaelis trug nach Prüfung aller relevanten Unterlagen aus allen Berliner Bezirken eine Liste mit Angaben dazu vor, was alles schief gelaufen ist. Dazu zählten Verzögerungen bei der Zusendung von Briefwahlunterlagen, falsche oder fehlende Stimmzettel, eine zeitweise Unterbrechung des Wahlgeschehens in 73 Lokalen oder lange Schlangen vor Wahllokalen.