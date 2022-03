Landesbischof Bedford-Strohm bei Geflüchteten in Ungarn

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm steht in einem Frauenhaus der evangelisch-lutherischen Kirche Ungarns in der Stadt Nyíregyháza. Er unterhält sich mit Frauen, denen vor drei Tagen die Flucht aus der Ukraine gelang. "Haben Sie etwas von Ihren Männern gehört?", fragt er über den Dolmetscher. Die seien in einem Luftschutzbunker in Kiew, erwidert eine von ihnen.

Eine andere erzählt, wie sie gemeinsam mit ihrer Mutter versucht hat, einen Platz in einem Zug von Kiew in den Westen zu bekommen, um dem Krieg zu entfliehen. Es sei schwierig gewesen, aber es sei ihr gelungen, und nach mehreren Tagen hätten die beiden Frauen Ungarn erreicht und hier eine neue Bleibe gefunden. Freilich sind sie im Ungewissen, was mit ihren Freunden und ihrer Familie passiert, die in Kiew zurückgeblieben sind.