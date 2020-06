Lambrecht: Rechtsextremismus größte Gefahr für unsere Demokratie

In Deutschland gibt es ein Jahr nach dem Mordanschlag auf Walter Lübcke ein neues Bewusstsein, nämlich dass Rechtsextremismus die größte Gefahr für den Rechtsstaat sei. Das sagte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht im Interview mit Bayern 2.

"Es gab eine Zeit, da mussten Sie jedes Mal, wenn Sie das ausgesprochen haben, auch noch Linksterrorismus und Terrorismus insgesamt aussprechen. Das ist das neue Bewusstsein. Und das ist wichtig." Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD)

Konsequente strafrechtliche Verfolgung

Als Konsequenz nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und den Anschlägen in Halle und Hanau nannte die Bundesjustizministerin das Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus, das die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Dazu gehöre, so Lambrecht, "dass im Netz nicht ohne Konsequenzen Morddrohungen ausgesprochen werden dürfen oder Volksverhetzungen, sondern dass das in Zukunft konsequent auch strafrechtlich verfolgt wird."

Rechtsextremismus nimmt weiter zu

Christine Lambrecht sieht in der Corona-Krise die Gefahr, dass sich Rassismus und Rechtsextremismus weiter ausbreiten: "Das ist leider eine Tendenz, die wir erleben müssen.[...] Und deswegen ist es so wichtig, dieses Gesetz jetzt in Kraft zu bekommen, dass eben Menschen, die ihre Meinung sagen, dass die sich nicht mehr einschüchtern lassen durch Bedrohungen im Netz."