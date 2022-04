Lambrecht macht Tempo bei Beschaffung neuer Tarnkappenbomber

Lambrecht war zuletzt immer wieder in die Kritik geraten, weil Waffenlieferungen an die Ukraine nur sehr schleppend verlaufen. Die Verteidigungsministerin hatte derartige Vorwürfe zurückgewiesen und auch das geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr eingefordert. Es müsse "vollständig in die Bundeswehr fließen, weil die Bundeswehr das Geld vollständig braucht".

"Sondervermögen dient Ausstattung der Bundeswehr"

Auch Generalinspekteur Eberhard Zorn geht davon aus, dass das Geld vollständig in die Ausrüstung der Bundeswehr fließt. "Für mich ist klar: Dieses Sondervermögen dient ausschließlich der Ausstattung der Bundeswehr. Es ist weder gedacht für irgendwelche Zulagen beim Personal noch für die Umsetzung eines erweiterten Sicherheitsbegriffs. Für die Wehrhaftigkeit Deutschlands ist es sehr gut, dass nun endlich Planungssicherheit herrschen wird", sagte Zorn der "Welt am Sonntag".

Zorn: Brauchen schnell einsetzbare Großverbände

Die Bundeswehr brauche wieder eine sogenannte Kaltstartfähigkeit, also schnell einsetzbare Großverbände. Die erste Division solle 2025 bereitstehen, zwei Jahre früher als bislang geplant. "Wir gehen davon aus, dass wir 2025 eine Division mit etwa 15.000 Frauen und Männern vollständig modernisiert der Nato zur Verfügung stellen können – ausgebildet, ausgerüstet und somit voll einsatzbereit", sagte Zorn. Dies hatte bereits Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) angekündigt.

Linken-Chefin Wissler: Aufrüstung nützt Ukraine nichts

Die Linken-Vorsitzende, Janine Wissler, kritisierte das Sondervermögen für die Bundeswehr. "Eine hochgerüstete Bundeswehr nützt den Menschen in der Ukraine überhaupt nichts", sagte Wissler am Samstag bei einem Landesparteitag der baden-württembergischen Linken in Leinfelden-Echterdingen. Sie warnte davor, das Grundgesetz wegen des Sondervermögens zu ändern. "Dann hat Aufrüstung Verfassungsrang."

Die Linke sei dagegen, noch viel mehr Geld in die Bundeswehr zu stecken, weil es dort verschwinde wie in einem "schwarzen Loch". Profiteure seien Waffenhersteller. "Da knallen die Sektkorken bei der Rüstungsindustrie." Die Linke sei weiter für Abrüstung und stehe mit dieser Haltung im Bundestag alleine da. "Wer soll das sonst fordern außer uns?", fragte Wissler. Die Ampel solle das Grundgesetz lieber ändern, um die "verdammte Schuldenbremse" abzuschaffen. Die 100 Milliarden Euro würden dringend für den Klimaschutz gebraucht.