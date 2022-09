Lambrecht lehnt Wiedereinführung der Wehrpflicht ab

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hält eine Wiedereinführung der Wehrpflicht trotz der durch den Ukraine-Krieg veränderten Sicherheitslage nicht für sinnvoll. "Eine Wehrpflicht-Debatte hilft uns wenig in der aktuellen Situation", sagte Lambrecht den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es dauere "seine Zeit, Soldatinnen und Soldaten auszubilden - unter einem Jahr macht das wenig Sinn", erklärte Lambrecht. Zudem gebe es nicht genügend Kasernen und Ausbilder, auch das Gerät für zehntausende Wehrpflichtige fehle.

Frage der Wehrgerechtigkeit "nicht so einfach"

Die vom Bundesverfassungsgericht angemahnte Frage der Wehrgerechtigkeit lasse sich "nicht so einfach beantworten", fügte die Ministerin hinzu. Eine neue Wehrpflicht müsse auch Frauen umfassen und dürfte "nicht nur jeden Vierten in einem Jahrgang betreffen".

Der Hinweis auf die mangelnde Wehrgerechtigkeit hatte auch eine Rolle gespielt, als die Wehrpflicht in Deutschland im Jahr 2011 ausgesetzt wurde: Nachdem die Bundeswehr erheblich verkleinert worden war, mussten zuletzt nur noch 24 Prozent der Männer eines Jahrgangs einrücken.

Immer weniger Bewerber für Dienst mit der Waffe

Aktuell leidet die Bundeswehr jedoch unter großen Personalproblemen, nach Aussage der Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestags, Eva Högl (SPD) sind 20 Prozent der Dienstposten nicht besetzt, es gibt kaum personelle Reserven.

Laut einem Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland verbessert sich diese Situation nicht, die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für die Streitkräfte nimmt ab. Die Bewerberzahlen für den militärischen Dienst in der Bundeswehr seien seit Anfang 2022 rückläufig, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr in Köln.

Zugleich steigt die Zahl der Kriegsdienstverweigerer innerhalb der Bundeswehr laut dem Bericht deutlich an. In diesem Jahr gingen nach Angaben eines Sprechers des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben bisher 657 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung ein. Im gesamten vergangenen Jahr waren es nur 209. Viele Antragsteller begründen ihre Verweigerung den Angaben zufolge mit dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Wehrbeauftragte will zunächst an Freiwilligkeit festhalten

Trotz dieser Probleme hatte sich auch Högl zuletzt gegen eine Wiedereinführung der ausgesetzten Wehrpflicht in ihrer bisherigen Form ausgesprochen. "Ich glaube, wir könnten sie heute nicht wieder so einsetzen, wie sie vor dem Aussetzen war, sondern wir müssten natürlich etwas diskutieren, das Frauen und Männer gleichermaßen anspricht", sagte Högl Ende August im Deutschlandfunk. Man solle "versuchen, so lange wie möglich über Freiwilligkeit zu gehen".

Besonders in Osteuropa läuft die Debatte

Besonders in osteuropäischen Ländern mit Grenze zu Russland läuft derzeit eine heftige Debatte zum Thema Wehrpflicht. Vor wenigen Tagen hatte Lettlands Regierung erklärt, dass sie als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg in der Ukraine den Wehrdienst ab 2023 wieder einführen will. Eingezogen werden sollen den Planungen zufolge Männer im Alter von 18 bis 27 Jahren - zunächst auf freiwilliger Basis, später aber auch in verpflichtender Form.

Eine ähnliche Diskussion gibt es auch in Polen. Mehr als die Hälfte der Polen unterstützt einer aktuellen Umfrage nach eine Wiedereinführung der Wehrpflicht in ihrem Land. In einer Repräsentativumfrage des Meinungsforschungsinstituts CBOS befürworteten 54 Prozent dies, wie die Nachrichtenagentur PAP berichtete. Außerdem sprachen sich 78 Prozent der Befragten für militärische Schulungen für Zivilisten aus.