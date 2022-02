Lambrecht lehnt Waffenlieferungen in die Ukraine erneut ab

Im Ukraine-Konflikt ist eine Entspannung der Lage nicht in Sicht. Während Moskau weiter Truppen an der russisch-ukrainischen Grenze zusammenzieht, sind erste US-Militärverstärkungen in Europa eingetroffen. Auch Forderungen aus dem Ausland, Deutschland solle endlich auch Waffen in die Ukraine liefern, werden immer lauter. Dies lehnt Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) aber weiterhin klar ab.

Lambrecht verteidigt Kurs der Bundesregierung

Es sei seit langem die klare Haltung der Bundesregierung - auch schon in vergangenen Legislaturperioden - keine Waffen in Krisengebiete zu liefern, um dort nicht noch weiter zu eskalieren, erklärte Lambrecht den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Im Ukraine-Konflikt haben wir Verhandlungspartner, die wieder an den Verhandlungstisch gekommen sind - im Nato-Russland-Rat und im Normandie-Format zum Beispiel. Deswegen ist es jetzt unsere Aufgabe zu deeskalieren. Wir wollen diesen Konflikt friedlich lösen", machte Lambrecht deutlich.

Gleichzeitig schloss die SPD-Politikerin aber nicht aus, weiter Bundeswehr-Soldaten ins Baltikum zu schicken. "Wir leisten bereits einen sehr wichtigen Beitrag in Litauen, wo wir als einziges Land der EU eine Battlegroup führen", sagte sie. "Grundsätzlich stehen auch Truppen zur Verstärkung bereit, wir sind jetzt im Gespräch mit Litauen darüber, was genau sinnvoll wäre." Darüber hinaus würden Eurofighter zur Luftüberwachung nach Rumänien verlegt. "Jeder in der Nato kann sich auf uns verlassen", betonte die Ministerin.

Kiew bat um spezifische Rüstungsgüter

Kritik an der Lieferung von 5.000 Helmen an die Ukraine wies Lambrecht zurück. "Wir haben von der Ukraine die Anfrage nach Helmen bekommen - ohne eine konkrete Zahl übrigens. Und dann haben wir selbstverständlich geprüft, ob das möglich ist", sagte sie. "Wir erfüllen hier also einen Wunsch unserer Partner in Kiew."

Die ukrainische Botschaft hatte die Bundesregierung laut einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" vom Freitag offiziell um Unterstützung in Form von Waffenlieferungen gebeten. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass auf der Liste unter anderem tragbare Flugabwehr-Raketensysteme, Anti-Drohnen-Gewehre, Wärmebildbeobachtungsgeräte, Nachtsichtgeräte, Minenräumer-Ausstattung, digitale Funkgeräte, Radarstationen, spezielle Sanitätsfahrzeuge sowie Munition für Maschinenkanonen stehen. Die Bundesregierung lehnt anders als andere Nato-Partner solche Waffenlieferungen ab und hat bisher lediglich 5.000 Schutzhelme zugesagt.

Über 100.000 russische Soldaten sollen sich im Grenzgebiet befinden

Russland hat nach westlichen Angaben mehr als 100.000 Soldaten samt schwerem Gerät an der ukrainischen Grenze zusammengezogen. Der Westen befürchtet deshalb einen russischen Angriff auf das Nachbarland. Der Kreml weist die Vorwürfe zurück und gibt zugleich an, sich von der Nato bedroht zu fühlen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt am Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen in Berlin. Dabei stehen die Ukraine-Krise und die Sicherheitslage in Osteuropa im Mittelpunkt.