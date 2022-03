Lambrecht: Kritik an Waffenlieferung für Ukraine zurückgewiesen

Lange hatte die Bundesregierung damit gehadert, überhaupt Waffen an die Ukraine zu liefern. Und auch jetzt wo die grundsätzliche Pro-Entscheidung bereits einige Wochen zurückliegt, geht es vielen offenbar nicht schnell genug. Denn immer wieder werden Stimmen im In- und Ausland laut, Deutschlands Unterstützung mit Kriegsmaterial für die Ukraine laufe zu schleppend ab - allen voran in Kiew. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat sich dagegen nun gewehrt und entsprechende Vorwürfe zurückgewiesen.

Möglichkeiten würden ständig überprüft

"Wir überprüfen kontinuierlich, was geht. Aber ich bin auch dafür verantwortlich, dass die Bundeswehr dadurch nicht geschwächt wird und ihre Einsatzbereitschaft gewährleistet bleibt", sagte Lambrecht dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb würden alle Möglichkeiten genutzt, abgegebene Waffen zügig zu ersetzen.

Die Verteidigungsministerin warb dabei auch um Verständnis dafür, dass Deutschland nicht genau veröffentlicht, wann was geliefert wird. "Die Entscheidungen darüber werden im Bundessicherheitsrat getroffen und diese Entscheidungen sind geheim", erklärte Lambrecht. "Deshalb werde ich nichts dazu sagen, was wann wohin geliefert wird." Jede Lieferung könne von russischer Seite ausgespäht und zur Zielscheibe werden.

Ungeduld der Ukraine sei nachzuvollziehen

"Und was die Strela-Raketen anbelangt: Bevor wir etwas liefern, schauen wir, ob es funktionstüchtig ist. Aber ich kann ihnen versichern: Nur weil wir schweigsam sind, heißt das nicht, dass nichts passiert - im Gegenteil." Es werde zügig und stetig geliefert, "aber wir reden nicht so viel darüber". Die Ungeduld der Ukraine könne sie trotzdem nachvollziehen.

Laut "Spiegel"-Informationen hat die Bundesregierung der Ukraine allein in den ersten beiden Kriegswochen Rüstungsgüter im Wert von 37,7 Millionen Euro geliefert. Mit 31,3 Millionen Euro sei der Großteil der Lieferungen als "Kriegswaffen" klassifiziert, so das Magazin unter Berufung auf eine interne Auflistung des Bundeswirtschaftsministeriums.

Aus der Liste ging auch hervor, dass Deutschland bis zum 7. März neben den bereits bekannten 1.000 Panzerfäusten und 500 "Stinger"-Raketen noch weitere Pakete mit Kriegsmaterial in die Ukraine lieferte. So habe Deutschland den Ukrainern 14 gepanzerte Geländewagen, 1.300 Schutzwesten mit 2.600 Kevlar-Platten, 16 Nachtsichtgeräte und weitere Kommunikationsausrüstung übergeben. Ebenso wurden demnach für rund zwei Millionen Euro 23.000 Helme für den besseren Schutz der ukrainischen Armee geliefert. In den vergangenen Tagen war bekannt geworden, dass die Bundeswehr aus ihren Beständen 500 "Strela"-Panzerabwehrraketen an die Ukraine abgegeben hat.

Sondervermögen für Bundeswehr müsse "sehr schnell einfließen"

Das geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro forderte Ministerin Lambrecht derweil komplett für die Bundeswehr ein. Es müsse "vollständig in die Bundeswehr fließen, weil die Bundeswehr das Geld vollständig braucht". Die Fraktionen im Bundestag seien in der Verantwortung, diese deutliche Stärkung der Bundeswehr zu beschließen, mahnte sie.

Zum Einsatz des zusätzlichen Geldes kündigte sie an: "Mir ist es dabei besonders wichtig, dass wir sehr schnell Ausrüstung beschaffen, die bei den Soldatinnen und Soldaten unmittelbar ankommt." Sie denke dabei etwa an moderne Funkgeräte, neue Schutzwesten oder Bekleidung, die zu jedem Wetter passe. "Und dann gibt es natürlich die vielen wichtigen Großprojekte wie die Tornado-Nachfolge oder die bewaffneten Drohnen."

Lambrecht verteidigt Strafmaßnahmen gegen Russland

Lambrecht verteidigte in den vergangenen Tagen auch immer wieder die Sanktionen westlicher Staaten gegen Russland. Sie sei davon überzeugt, dass diese Wirkung zeigen. "Die Sanktionen machen deutlich, dass wir es ernst meinen - auch dann, wenn es die eigenen Länder betrifft", sagte die SPD-Politikerin im ZDF. Mit dieser Geschlossenheit habe der russische Präsident Wladimir Putin nicht gerechnet, und damit natürlich auch nicht mit den schädlichen Auswirkungen bei sich im Land.