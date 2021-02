Schneechaos: Autofahrer die ganze Nacht auf der Straße

Starke Schneefälle haben in der Nacht erneut für Chaos auf vielen deutschen Autobahnen gesorgt. Auf der A2 bei Bielefeld verbrachten Fahrer die ganze Nacht auf der Straße und mussten bei klirrender Kälte zum Teil zwölf Stunden lang in ihren Autos ausharren. Zwischenzeitlich bildete sich dort ein 37 Kilometer langer Rückstau, der sich bis nach Niedersachsen zog. Auch auf der Gegenrichtung steckten die Fahrer fest. Es werde noch sehr lange dauern, "bis sich das Knäuel aufgelöst hat", sagte eine Sprecherin der Leitstelle Nordrhein-Westfalen.

Langer Stau auch auf der A2

Etwas weniger dramatisch war die Lage laut Polizei bei Dortmund, wo die A2 ebenfalls gesperrt war. Auf der Fahrbahn in Richtung Oberhausen hatten sich am Montagnachmittag Dutzende Lkw festgefahren, obwohl bis 22 Uhr eigentlich ein Fahrverbot für Lastwagen über 7,5 Tonnen galt. Die Polizei registrierte dort 340 Verstöße gegen das Verbot. Einsatzkräfte versorgten alle Liegengebliebenen mit warmen Getränken und Decken. Zwischenzeitlich bildete sich ein rund zehn Kilometer langer Stau.

Fahrer auf der A4 sitzen 15 Stunden fest

Auch auf anderen Autobahnen war die Lage chaotisch. Auf der A10 bei Spreeau in Brandenburg stellten sich in der Nacht zwei Lastwagen quer, wie eine Polizeisprecherin sagte. Auf der A4 in Osthessen mussten Menschen laut Polizei zum Teil 15 Stunden in ihren Wagen ausharren. Polizisten mussten am frühen Morgen Lkw-Fahrer wecken, die die Wartezeit verschlafen hatten.

Behinderungen auf der A72 bei Hof

Auf der A72 in Bayern blockierte ein Lastwagen in der Nacht vier Stunden lang die Autobahn. Der Sattelzug sei am Autobahndreieck Bayerisches Vogtland beim Abbiegen von der A9 auf schneeglatter Straße ins Rutschen geraten, teilte die Polizei mit. Er riss auf einer Länge von 30 Metern die Leitplanke nieder und stellte sich quer über die gesamte Fahrbahn bei Selbitz im Landkreis Hof. Der 57-jährige Fahrer wurde leicht verletzt.

Weiter Probleme bei der Bahn

Die extreme Wetterlage hat auch heute in vielen Regionen Deutschlands noch deutliche Auswirkungen auf den Fern- und Regionalverkehr. Vor allem die starken Schneefälle und der Frost hätten dabei bisher die Arbeiten erschwert, sagte eine Bahnsprecherin. Die Bahn rechnet auch in den kommenden Tagen mit Einschränkungen, will aber bis zum Abend die Hauptstrecken frei bekommen. Der Fernverkehr war am Montag auf mehreren Verbindungen eingestellt worden. In Leipzig steckten am frühen Morgen auch Straßenbahnen fest.

Scheuer: Auf Reisen verzichten

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) appellierte an die Bürger im Norden und in der Mitte Deutschlands, mindestens bis Mittwoch auf Reisen zu verzichten. "Bei solchen extremen Bedingungen können selbst die beste Weichenheizung und das beste Räumfahrzeug an ihre Grenzen geraten", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Jetzt kommt der Frost

In den kommenden Tagen soll der Schneefall nachlassen. Das große Thema wird dann der strenge Frost sein - vor allem nachts. Meteorologen erwarten vor allem in der Mitte und im Osten Deutschlands Nachtfrost von bis zu minus 18 Grad. Bei Wind und trockener Luft könne die gefühlte Temperatur nachts sogar auf bis zu minus 30 Grad sinken.