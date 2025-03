Nach dem Stromausfall läuft der Betrieb auf Europas größtem Flughafen allmählich wieder an.

22.03.2025, 06:55 Uhr Audiobeitrag

Lage am Flughafen Heathrow normalisiert sich allmählich

Die Lage am Flughafen Heathrow in London normalisiert sich: Nach dem Stromausfall läuft der Betrieb auf Europas größtem Flughafen wieder an, es kann aber noch zu einzelnen Ausfällen oder Verzögerungen kommen.

Von BR24 Redaktion