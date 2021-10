Ländermehrheit für Fortführung einheitlicher Corona-Schutzregeln

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben.

Wie sich zuvor bereits angedeutet hatte, formulierte die Ministerpräsidentenkonferenz die Forderung, dass man nicht von heute auf morgen einen Ausstieg aus der Beschlusslage wolle, sondern sich zumindest einheitliche Übergangsregeln wünsche.

Niedrigschwellige Maßnahmen könnten und sollten verhindern, dass es zu einem erneuten Anstieg des Infektionsgeschehens komme. Zu den Schutzmaßnahmen, die die Länderchefs auch über den Herbst und Winter hinaus für nötig halten, zählen etwa die sogenannte 3G-Regel, Masken, Abstand, Lüften und das Nachverfolgen von Kontaktdaten.

Müller: Lösungen einzeln oder im Paket möglich

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuletzt erklärt, die derzeit geltende epidemische Notlage von nationaler Tragweite Ende November auslaufen lassen zu wollen. Der scheidende Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, erwiderte nun im Namen der Länderchefs, es gäbe für eine neue Rechtsgrundlage mehrere Möglichkeiten. Es könne eine Verlängerung der geltenden epidemischen Notlage beschlossen werden. Es sei aber auch eine Übergangsregelung möglich oder eine Beschlussfassung für einzelne Fragen. Gefragt seien nun der neue Bundestag und die noch amtierende Bundesregierung.

Über weitere Beschlüsse informieren zur Stunde Gastgeber Armin Laschet, CDU-Ministerpräsident von NRW, sowie die Regierungschefs Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz, SPD) und Michael Müller (Berlin, SPD).

Söder: Länder dürften "nicht schutzlos" sein

Unter dem Eindruck steigender Inzidenzwerte hatte es schon vor der in Königswinter bei Bonn tagenden Ministerpräsidentenkonferenz Forderungen nach bundeseinheitlichen Corona-Übergangsregelungen gegeben.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärte, die Bundesländer dürften nicht schutzlos sein. Wenn der Bund, wie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorgeschlagen, die epidemische Lage nicht verlängere, sei ein Rechtsrahmen für alle Länder nötig. "Der Schutz der Pflegeheime und Schulen, Tests, Masken, 3G- und 2G-Regeln müssen möglich bleiben", forderte Söder.

Kommunen gegen Verlängerung der Ausnahmeregelungen

Für das Ende der epidemischen Lage sprach sich hingegen der Deutsche Städte- und Gemeindebund aus. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte im RBB, zwar sei die Pandemie noch nicht überwunden und Schutzmaßnahmen weiter nötig. Aber eine Verlängerung dieses Ausnahmezustands sehe er nicht. "Ich glaube, das ist wichtig, weil es ein Signal an die Gesellschaft, an die Menschen und die Wirtschaft sendet: Wir sind auf dem Weg zurück - ich nenn' das mal so - in den Normalbetrieb."