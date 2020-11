Länder wollen offenbar kein generelles Böllerverbot

Das Wirtschaftsmagazin "Business Insider" berichtete, die SPD- und CDU-geführten Bundesländer hätten sich am Montagabend in einer gemeinsamen Telefonschalte darauf verständigt, dass Feuerwerk grundsätzlich zulässig sein soll, das Zünden von Feuerwerk "an belebten Plätzen und Straße" solle einem gemeinsamen Beschluss der Länder zufolge aber verboten werden. Auch solle es keine öffentlich veranstalteten Feuerwerke geben. Zudem appellierten die Länder an die Bürger, in diesem Jahr auf das Knallen zu verzichten.

Beschlussvorlage sah Verbot vor

In der Beschlussvorlage der Länder für die Beratungen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch war eigentlich vorgesehen, dass der Verkauf und das Zünden von Feuerwerk zu Silvester verboten wird, um Einsatzkräfte zu entlasten, das Gesundheitssystem nicht weiter zu belasten und Gruppenbildungen zu vermeiden. Das Papier wurde am Sonntag unter Federführung von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) verfasst, der derzeit den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz innehat.

Unionspolitiker für privates Feuerwerk

Zu einer Einigung auf diese Linie kam es offenbar aber nicht. Gegen ein Feuerwerksverbot regte sich Widerstand in den Reihen der CDU und CSU. Eine solche Maßnahme sei unverhältnismäßig, erklärte am Montag der Unions-Fraktionsvize im Bundestag, Georg Nüßlein (CSU). "Es ist weder erforderlich noch geeignet und trifft Menschen, die den Jahreswechsel so begehen wollen, ohne Not."

Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet lehnte das vor allem von SPD-Ländern geforderte Verbot von Silvester-Böllern ab. Es dürfe sicherlich keine großen Menschenansammlungen geben, sagt der CDU-Politiker im ZDF. Man solle aber "dieses kleine private Feuerwerk nicht untersagen". Bei den diskutierten Kontaktbeschränkungen spricht sich der CDU-Politiker gegen eine zu strenge Obergrenze etwa für Weihnachten aus. Zehn Personen seien in Ordnung. Man dürfe aus den Fragen keinen Parteienstreit machen.