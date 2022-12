Innenminister: Vorerst keine Abschiebungen mehr in den Iran

Abgelehnte Asylbewerber sollen bis auf Weiteres nicht mehr in den Iran abgeschoben werden. Darauf haben sich die Innenministerinnen und Innenminister von Bund und Ländern bei ihrer Herbsttagung in München verständigt. Das sagte der bayerische Ressortchef Joachim Herrmann (CSU) am Freitag zum Abschluss der Tagung.

Ein solcher Abschiebestopp war in den vergangenen Wochen von verschiedenen Seiten immer wieder gefordert worden. Herrmann sagte, Ausnahmen von diesem Abschiebestopp werde es aber weiterhin bei Gefährdern oder Tätern schwerer Straftaten geben.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) betonte, sie sei sehr zufrieden damit, dass sich alle Länder bei dem Thema auf ein einheitliches Vorgehen geeinigt hätten. Man müsse alles tun, um Menschen vor der Brutalität des Mullah-Regimes zu schützen.

Mehr Zeit für verbesserten Katastrophenschutz

Bei den Beratungen der Innenminister von Bund und Ländern zeichnet sich auch ab, dass die Innenminister der Länder dem Bund mehr Zeit für den Ausbau des Zivil- und Katastrophenschutzes in Deutschland geben wollen. Nach dpa-Informationen aus dem Umfeld der Teilnehmer fordern sie vom Bund nun dem Vernehmen nach erst ab 2024 ein tragfähiges Konzept. Seit Mittwoch sitzen die Ressortchefs von Bund und Ländern bei ihrer Herbstkonferenz zusammen.

Hintergrund Ukraine-Krieg

Bereits im Frühjahr hatte die Innenministerkonferenz (IMK) für die nächsten zehn Jahre rund zehn Milliarden Euro für einen Pakt zum Bevölkerungsschutz gefordert - eigentlich ab 2023. Wegen der hohen Ausgaben des Bundes infolge des Ukraine-Krieges müssen die Fachministerien der Bundesregierung aber derzeit deutlich sparsamer wirtschaften. Auch bei anderen Bund-Länder-Konferenzen hatte es deswegen in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Streit gegeben.

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, die unsichere Energieversorgung und wegen der Erfahrungen aus Hochwasserereignissen wie im Jahr 2021 gebe es aber weiter einen dringenden Bedarf, die bestehenden Strukturen weiterzuentwickeln und zu stärken, hieß es demnach dem Vernehmen nach aus dem Kreis der Länder. Weitere Kürzungen, wie sie der Bundeshaushalt etwa für das kommende Jahr für das Technische Hilfswerk und die Katastrophenhilfe vorsieht, seien nicht akzeptabel.

Verbesserungen bei Sirenen gefordert

In diesem Kontext hält die IMK auch an der Notwendigkeit fest, eine flächendeckende Sireneninfrastruktur aufzubauen. Offenbar fordern sie, dass das zum Jahresende auslaufende Sonderförderprogramm fortgesetzt und mit deutlich mehr Geld ausgestattet werden soll. In diesem Jahr hält Bayern turnusgemäß den Vorsitz der IMK, zum 1. Januar 2023 wechselt dieser nach Berlin.

Länder und Kommunen sind bei Asyl-Zuwanderungen "am Limit"

Auch die Themen Asyl und Migration wurden in München diskutiert. Wegen der hohen Asyl-Zuwanderungszahlen seien Bundesländer und Kommunen in Deutschland laut Bayerns Innenminister Herrmann bereits sehr ausgelastet. "Man kann sagen, sie sind am Limit", so der derzeitige Vorsitzende der Innenministerkonferenz am Freitag in München.

Angesichts der hohen Zahlen müsse der Bund den Ländern nicht nur finanziell helfen, sondern auch mit anderen Maßnahmen. Als Beispiele nannte er eine Begrenzung der allgemeinen Zuwanderungszahlen und eine konsequente Rückführung abgelehnter Asylbewerber. "Der Bund muss seinen Worten auch Taten folgen lassen", sagte Herrmann.

Priorität haben Ukraine-Flüchtlinge

Besondere Sorge bereite ihm derzeit die Sekundärmigration etwa von Flüchtlingen, die bereits in Griechenland registriert seien, und den steigenden Zahlen auf den Fluchtrouten im Westbalkan.

Angesichts der angespannten Lage in den Ländern und Kommunen müsse der Bund auch avisierte Aufnahmeprogramme nochmals kritisch hinterfragen, "nicht, weil wir nicht helfen wollten", sondern weil die Unterbringung und Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine prioritär zu behandeln sei. Flüchtlinge aus anderen Ländern müssten von anderen EU-Ländern oder von Ländern außerhalb der EU aufgenommen werden.

Lagebild von Aktionen radikaler Klimaschützer soll erstellt werden

Bereits bestätigt hat Bayerns Innenminister Herrmann (CSU) im Morgenmagazin von ARD und ZDF, dass ein deutschlandweites Lagebild von den Aktionen radikaler Klimaschützer erstellt werden soll. Der Verfassungsschutz soll laut Herrmann aber nicht eingeschaltet werden. Er sehe das derzeit nicht, sagte Herrmann, auch wenn einige wenige der Aktivisten einen Bezug zum Linksradikalismus hätten.

Mit Informationen von dpa