Ladesäulen alle 60 km: EU-Einigung auf Ausbau für E-Mobilität

Die Zahl der Elektroautos in Europa wächst, ein Hemmschuh auf dem Weg zur E-Mobilität ist aber das Angebot an Ladesäulen. EU-Parlament und Mitgliedsstaaten haben nun Ausbauziele vereinbart, die das ändern sollen – zumindest an Hauptverkehrsachsen.