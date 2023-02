Labor-Fleisch: Verschläft Deutschland die Food-Revolution?

Innerhalb von 25 Tagen haben der aus Deutschland stammende Wirtschaftsingenieur Christoph Meyr vom Schweizer Start-up Mirai Foods und sein Team ein armdickes Steak von 50 Zentimeter Länge im Bioreaktor gezüchtet. In der Dicke und Mächtigkeit ist das auch aus Sicht von Wissenschaftlern bisher noch keinem anderen Unternehmen gelungen. Doch bis Mayr sein In-Vitro-Steak europaweit verkaufen kann, wird es aller Voraussicht nach dauern.

Hürde: Novel-Food-Verordnung

Denn neuartige Lebensmittel dürfen in der EU nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn sie zugelassen sind. Das dient als Schutz der Verbraucher vor eventuellen Risiken. Als neuartig gelten Lebensmittel, die vor dem Stichtag 15. Mai 1997 noch nicht in nennenswertem Umfang in der EU verwendet wurden. Dazu zählen beispielsweise Chia-Samen, die Früchte des Noni-Baums, Mikroalgen, aber auch Lebensmittel aus Insekten.

Außerdem gelten Lebensmittel oder Zutaten als neuartig, wenn sie mit neuen Verfahren hergestellt wurden. Und dazu zählt natürlich auch Zellfleisch. Genau da steckt für Gründer Christoph Meyr das Problem: "Wir wissen gar nicht, was wir genau einreichen müssen, um eine Genehmigung zu erlangen."

Europäische Start-ups brauchen langen Atem

Dass die europäischen Hürden für eine Zulassung hoch sind, bestätigt auch die Ernährungsforscherin und Mitglied der Leopoldina, Professorin Hannelore Daniel. Hierzu seien Investitionen in der Größenordnung von ein paar hunderttausend Euro notwendig. Zum anderen brauchen Start-ups in Europa im Vergleich zu anderen Staaten wie den USA oder Singapur einen besonders langen Atem. Zum Teil, so Hannelore Daniel, könne es Jahre dauern, bis eine Genehmigung da ist und das sei fast tödlich für diese Start-ups.

Innovation wandert ab

Folglich suchen sich Firmen, die auf den Markt wollen, schnellere Wege. Singapur ist da ein gutes Beispiel. Der kleine Stadtstaat verfügt selbst über keine Möglichkeiten, Nahrungsmittel anzubauen. Um sich unabhängiger von Importen zu machen, wurden dort staatliche Rahmenbedingungen geschaffen, die es Firmen mit neuartigen Produkten erleichtern, eine Zulassung zu erlangen.

So hat das erste In-Vitro-Fleischprodukt der Welt – Chickennuggets aus dem Bioreaktor – dort eine Zulassung bekommen. Auch das Berliner Start-up Formo, das im Labor Milchproteine züchtet, aus denen - ganz ohne Kuh – verschiedenste Käsesorten hergestellt werden können, hat mittlerweile ein Büro in Singapur und wird dort ab März erste Verkostungen durchführen. Die Zulassungsbehörden dort seien von sich aus auf sie zugegangen, erzählt CEO Raffael Wohlgensinger.

Andere Länder investieren kräftig in alternative Proteine

Nach Angaben des gemeinnützigen Good Food Institute (GFI) investieren immer mehr Länder in die Erforschung und Entwicklung von neuen Lebensmitteln. Allen voran die USA, deren Präsident Biden im September 2022 eine Executive Order unterschrieben hat, die darauf abzielt, Innovationen in der Biotechnologie voranzubringen, unter anderem im Bereich alternative Proteine.

Die israelische Regierung habe vergangenes Jahr 18 Millionen US-Dollar in ein Forschungskonsortium für kultiviertes Fleisch investiert, dem 14 Unternehmen und neun wissenschaftliche Einrichtungen angehören. Im Januar hat das Land angekündigt, weitere 34 Millionen US-Dollar in den Sektor zu investieren, unter anderem in ein Forschungszentrum. Auch EU-Länder wie die Niederlande, Dänemark oder Norwegen unterstützen die Forschung mit kultivierten oder pflanzenbasierten Technologien in den kommenden Jahren mit mindestens zweistelligen Millionenbeträgen.

Wo steht Deutschland?

In Deutschland ist bislang nur ein Forschungsprojekt bekannt, in das die Bundesregierung im Bereich der Zellkulturen investiert. Der Forschungsverbund Cellzero Meat wird mit Geldern aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung mit knapp 1,2 Millionen Euro gefördert.

Ziel ist es, Verfahren zur Kultivierung von Fleisch mit tierfreier Nährlösung voranzubringen. Ernährungswissenschaftlerin Hannelore Daniel ist der Meinung, dass dieser Sektor deutlich mehr Mut brauche. Vor allem für die Forschung wünscht sie sich mehr öffentliche Gelder. Auch andere Experten fürchten, dass der Zug für Deutschland sonst abgefahren ist.